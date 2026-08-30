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Barça

Kerolin i la seva història de superació

La jugadora s’ha convertit en el fitxatge més car de la secció al superar el milió d’euros. L’equip blaugrana debuta avui a la Lliga F a casa contra el Costa Adeje Tenerife (19 h, DAZN i Tdp).

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Laia Bonals

Barcelona

És el gran fitxatge d’aquest nou Barça. L’arribada de Kerolin Nicoli a l’equip blaugrana l’ha convertit en el fitxatge més car de la història de la secció, superant el milió d’euros. La seva història comença a Sao Paulo (Brasil), on es va enamorar del futbol, el va disfrutar, però també on tot va estar a punt de truncar-se quan li van detectar una malaltia.

Quan tenia 11 anys, va començar a sentir dolor a la cama dreta i, després de moltes visites mèdiques, van acabar diagnosticant-li una malaltia rara que li provocava una infecció òssia. Va haver de passar per quiròfan i, malgrat això, els metges no li van assegurar que pogués tornar a practicar esports de contacte com el futbol (i, a més, li van recomanar no fer-ho). A poc a poc es va anar recuperant i no va ser capaç d’acomiadar-se de la pilota, així que al cap de poc temps va tornar a jugar amb els seus amics mentre tornaven la seva habilitat i força. Amb el temps, la cama es va curar i ella va tornar a practicar l’esport que l’apassionava. La jugadora va anar ascendint en les categories del sistema d’equips del Brasil i, finalment, va fer realitat el seu somni: ser futbolista professional.

Aquest no va ser l’únic obstacle en el camí de Kerolin. El 2019, amb 19 anys, estava ben posicionada per entrar a la llista per al Mundial de França amb el Brasil, però va donar positiu per Endurobol en un test de dopatge després d’un partit a la Copa Llibertadors. La sanció va ser dura i exemplar: dos anys sense competir. Ella va argumentar que no va ser de manera deliberada, però no se li va commutar la pena.

Estabilitat al City

Va ser en aquell moment quan va arribar el Madrid CFF. La brasilera va fitxar per l’equip madrileny i va estar una mica més d’un any competint en la Lliga F, abans d’anar-se’n al futbol nord-americà (North Carolina Courage) i va acabar recalant al Manchester City, on va trobar l’estabilitat i el context ideal per despuntar.

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La Kerolin que ha arribat al Barça és una barreja de les seves experiències. Tot i que la seva posició habitual és la d’extrem, la seva polivalència li permet actuar en qualsevol lloc de l’atac amb creativitat i imprevisibilitat. Una futbolista que suma a un objectiu comú de tot el vestidor blaugrana: repetir la gesta de l’any passat i guanyar-ho tot.

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