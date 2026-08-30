EL PARTIT D’ANOETA
L’Espanyol ensopega contra la Reial del mag Oyarzabal
Barrenetxea i Oskarsson, després de sengles passades del capità, deixen fora de combat el quadro perico. El gol de Roberto abans del descans va ser insuficient.
Raúl Paniagua
Mai és bo visitar un rival talentós en la seva estrena a casa. Tampoc ajudava que la Reial Societat debutés davant la seva afició després de dues derrotes. El conjunt donostiarra tenia més exigència i pressió que un Espanyol que almenys ja havia celebrat el triomf contra el Llevant. El campió de Copa va agafar aire i va batre ahir el conjunt perico, que va topar amb la vareta màgica d’un Oyarzabal sensacional (2-1).
No va marcar el capità de la Reial, però va liderar totes i cada una de les accions ofensives. Exquisit i clarivident, va ser el millor futbolista sobre la gespa. Aclamat abans del matx per l’èxit en el Mundial i ovacionat al ser substituït en el minut 89, va repartir dues assistències de gol i va ser el principal culpable que l’Espanyol marxés de buit d’Anoeta. Haurà d’esperar a la pròxima cita a Cornellà davant el Sevilla per recuperar el camí del triomf.
Manolo va optar per un sol canvi en l’onze respecte al duel contra el Madrid. El central eslovè Drkusic va suplir Riedel, mentre Matarazzo va apostar per quatre novetats després de sortir golejat del Bernabéu. Aviat es va emportar la primera patacada l’Espanyol després d’un error greu de Calatrava, que va cedir la pilota al buit a prop del pitjor possible. Oyarzabal no va desaprofitar el regal, va alçar el cap i va assistir Barrenetxea, que va batre Dmitrovic amb un excel·lent xut (m. 4).
L’Espanyol va continuar espès, superat en tot moment al mig del camp Sort de Dmitrovic, sempre eficient, que va rebutjar com va poder un tir d’Oyarzabal després d’un error d’Urko.
Caramels de Mikel
Fins llavors l’Espanyol no havia fet res de gaire profit, més enllà d’un llançament de falta d’Expósito, i tot feia pensar que els locals ampliarien encara més l’avantatge. Però Javi Hernández va aparèixer en el moment just per posar amb precisió una pilota a Roberto, que va restablir l’empat poc abans del descans. L’ariet cordovès va definir de meravella i ja suma tres gols al campionat.
Amb més premi que futbol va arribar el bloc perico al descans, satisfet per un empat que no mereixia. La segona part va començar amb el debut de Moscardo en lloc d’Urko, que tenia una perillosa groga. Li va provar bé el gol als hombres del Manolo, que van millorar la seva imatge i van plantar cara a la Reial en els seus millors minuts. L’Espanyol va acariciar l’1-2 en una falta llançada per Javi Hernández (m. 56), però una altra irrupció de Mikel Oyarzabal entre línies va rescatar els locals. El capità va posar una pilota de caramel a les botes d’Oskarsson, que va tornar a avançar els donostiarres quan pitjor estaven.
Quedava mitja hora i l’Espanyol va tenir ocasions per marcar en intents de Moscardo i Calatrava, però El Hilali també va evitar sota pals el tercer. Dmitrovic va mantenir les esperances blanc-i-blaves d’aconseguir l’empat fins al final, però la Reial va acabar sumant el seu primer triomf.
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