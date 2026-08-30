MUNDIAL DE MOTOGP
Márquez torna a rugir en el Mundial amb una altra exhibició bestial a l’Aragó
Va prometre que ho intentaria, de nou. No va buscar cap excusa: si vull aspirar al títol hauré de guanyar dissabte i diumenge necessito aquests 37 punts, va comentar a l’arribar a Motorland (Aragó). Dit i fet, amb dues exhibicions bestial. El ‘rei lleó’ de MotoGP torna a rugir.
Emilio Pérez de Rozas
Mentre el Marc Solés, el seu fan de 8 anys, guanyava la primera cursa d’avui a Alcarràs i es veia obligat a retirar-se en la segona en perdre oli la forquilla davantera de la seva minimoto de 110 cc, Marc Márquez (Ducati), el gran, el nou vegades campió del món, el mestre, el seu tutor i assessor, protagonitzava una altra exhibició monumental –la seva novena victòria a l’Aragó– al Gran Premi de MotorLand (Alcanyís). El triomf, sumat al de dissabte, li permet assolir els 37 punts que perseguia i acostar-se una mica més a Jorge Martín (Aprilia), el líder. Ha passat d’estar a 40 punts de ‘Martinator’ a només 19, amb encara 333 punts en joc.
I això que el Marc gran, l’immens, el gairebé invencible, va estar a punt de patir una avaria semblant a la del petit Marc Solés, que hagués arruïnat el seu tremend doblet. «Doncs sí, me l’havia de jugar, de nou, en la primera corba, m’he ficat per dins, he passat, com ahir, Marco (Bezzecchi), però m’he oblidat d’aixecar la suspensió posterior de la meva Ducati i, quan he encarat la doble corba 2/3, la moto ha perdut tracció, m’han passat Marco i Pedro (Acostra), havent de canviar totalment els plans».
Però ‘Il Cannibale’, si alguna cosa té, és la capacitat d’improvisar, de canviar el guió, de buscar solucions a tot. «Una vegada recuperada l’estabilitat de la moto, no he tingut pressa. He anat guanyant ritme i he pogut passar Pedro i Marco. Després, es tractava de controlar el ritme de la cursa i esperar a arribar a l’equador de la prova, apretar de valent, aconseguir aquell segon d’avantatge que et dona tranquil·litat, conservar-lo i guanyar, que era el que necessitàvem».
Explicat així, sembla fàcil, però, al llarg d’aquest fabulós cap de setmana de Márquez, ‘Bezz’ va ser sempre el més ràpid, no només dissabte, amb una pole de rècord, o diumenge abans de la cursa, dominant el ‘warm-up’ (l’assaig previ al GP), sinó també mostrant un ritme superior al de les Ducati dels germans Márquez.
Però de res li ha servit a ‘Bezz’ dominar les taules de temps i rècords de Motorland. ‘ET’ sabia que aquest era un dels seus terrenys predilectes i que necessitava aconseguir els 37 punts, i ho ha fet amb una autoritat aclaparadora, als 33 anys, tant dissabte com diumenge, tant en 11 voltes com en 23.
Si la victòria se li va posar costa amunt a la sortida, perdó, a la primera, segona i tercera corba, ell va ser capaç de convertir la dificultat en pur plaer, en glòria venuda. En la volta 16 de les 23 que constava la carrera, Márquez li va fer un interior prodigiós, tremend, que Bezzecchi no oblidarà en la vida (el Marc és tremend en aquest traçat ¡tremend!») i va superar l’italià, que va lluitar la posició, col·locant-se, en paral·lel, Marc en la recta que venia a continuació. «Hem estat enganxats durant un munt de metres, vorejant-nos, a 300 km/h i, al final, he pogut ficar-li la moto de nou», va relatar Márquez.
Marc Márquez (Ducati) va arribar a Motorland (Aragó) a 40 punts del líder, Jorge Martín (Aprilia), i abandona Alcanyís a tan sols 19 punts de ‘Martinator’, havent superat ja Marco Bezzecchi (Aprilia), quan encara resten 333 punts en joc.
‘Bezz’ se desgastó tanto, tanto, en esa pelea, en ese pulso, en ese duelo con Márquez, que el ‘tiburón de Mazarrón’, que realizó una extraordinaria carrera (no importa que siga sin ganar su primer GP en MotoGP en su tercer año), le pudo hacer un ‘por fuera’ a lo Jorge Lorenzo, colocarse segundo y vivir a rebufo del nueve veces campeón del mundo, aunque, en ningún momento, tuvo posibilidad de asustar al vencedor. Cert, no el va espantar, però el pols va ser tan bèstia que, en la volta 10, tots dos, Marc i Pedro, ‘ ET’ i el ‘tauró’, van rodar en el mateix temps, ¡el mateix temps!: 1.47.169 minuts, provocant l’admiració dels 51.191 espectadors que hi havia a les grades.
Márquez, amb dolor al braç dret o sense ell, sense pilotar la millor moto de la graella, que continua sent l ’Aprilia, no sent líder i sí que perseguidor, continua sent el candidat al títol del pàdoc de MotoGP. Avui, a l’Aragó, ha guanyat el seu quatre GP de la temporada (Hongria, República Txeca, Alemanya i Aragó), igualant els quatre triomf de Bezzecchi (Tailàndia, Brasil, EUA i Itàlia) i, a més de superar Marco i ser ja segon, està enganxadet a ‘Martinator’, que continua sent líder, amb un sol triomf, el de Le Mans (França).
Resten, sí, sé que ho saben, però l’hi recordo, nou grans premis, 18 carreres, 333 punts en joc: San Marino, Àustria, Japó, Indonèsia, Austràlia, Malàisia, Qatar, Portugal i València. Ningú s’atreveix a pronosticar qui serà el campió, per descomptat, però l’‘avi’, el campioníssim, ja s’acosta, ja està de nou allà, al clatell de Jorge Martín, el líder que sembla premsa fàcil del noi de Cervera.
Classificació del GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 41 minuts 10.969 segons; 2. Pedro Acosta (KTM), a 1.754 segons; 3. Marc Bezzecchi (Aprilia), a 3.629 segons; 4. Àlex Márquez (Ducati), a 8.687 segons i 5. Jorge Martín (Aprilia), a 12.572 segons.
Mundial de pilots: 1. Jorge MARTÍN (Espanya), 256 punts; 2. Marc MÁRQUEZ (Espanya), 237; 3. Marco BEZZECCHI (Italia), 232; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati), 208 i 5. Ai OGURA (Japó), 202.
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