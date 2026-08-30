La ronda espanyola
Pogacar és a Barcelona per ser operat pel doctor Xavier Mir a la Dexeus
El ciclista va ser traslladat en ambulància des de València fins a la capital catalana.
Sergi López-Egea
Xavier Mir, un dels millors especialistes del món en traumatologia, és el metge que tractarà Tadej Pogacar i l’encarregat de la intervenció quirúrgica per reduir la fractura desplaçada de la clavícula esquerra que el número u del ciclisme mundial es va fer en la caiguda que el va apartar de la Vuelta en la vuitena etapa de competició.
Pogacar va ser traslladat en ambulància des de València a Barcelona i a les 2 de la matinada va ingressar a l’Hospital Universitari Dexeus, on es mantindrà fins que li donin l’alta una vegada realitzada la intervenció i pugui ja viatjar a Mònaco on resideixi.
La ràpida intervenció s’emmarca en les intencions de l’UAE de salvar el final de temporada en què Pogacar aspira a una tercera victòria en el Mundial de Montreal (27 de setembre) i a un sisè triomf a la Llombardia (10 d’octubre).
Els pilots de moto
Mir és l’especialista que tracta tots els pilots de MotoGP quan pateixen fractures per les caigudes i està considerat com un dels millors traumatòlegs del món en lesions de la part superior del cos, la mà, el canell, el braç, el colze, l’espatlla i la clavícula. Tracta no només esportistes lesionats sinó artistes, com músics, quan pateixen lesions que afecten la seva professió.
És el fundador de l’ICATME (Institut Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport) i fundador de l’equip mèdic del Mundial de motociclisme, al costat d’un dels millors internistes de la medicina europea, Ángel Charte.
En els darrers anys ha intervingut quirúrgicament les fractures de ciclistes com Iván García Cortina i David de la Cruz, i fa unes temporades també les de Purito Rodríguez, després de la caiguda que va patir al Giro.
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