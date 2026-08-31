Esport femení
Acord històric de la Federació Espanyola per a la congelació d’òvuls de les futbolistes de la selecció: «És un avenç enorme»
L’acord es farà públic a finals de setembre
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Laia Bonals
Un pas més, i dels grossos, per a l’esport femení. Segons ha explicat Alexia Putellas al PAÍS i ha pogut confirmar EL PERIÓDICO, l’RFEF està ultimant els detalls d’un acord històric per a l’esport femení que permetrà a les futbolistes la possibilitat de congelar els òvuls. Això permet a les esportistes no haver de renunciar a la maternitat en cas de ser desitjada per la seva carrera esportiva i se suma a les mesures de conciliació que ja s’han anat establint a l’RFEF. Encara falta saber públicament els detalls de a qui i com beneficiarà aquest acord, però, segons ha pogut saber aquest mitjà, serà d’una manera àmplia.
«Per a mi és un avenç enorme perquè la federació entén que estàs servint al teu país en contra del teu temps biològic, que no pots parar i no pots ser mare perquè necessites el teu cos per treballar», confessava Alexia Putellas en una entrevista amb EL PAÍS. En aquesta conversa, la capitana explicava un acord que ja han pogut veure les jugadores de la selecció i que els permetria, en cas de voler ser mares, tenir l’opció de ser-ho una vegada acabada la seva carrera. Això sí, aquesta no és una mesura per dissuadir de la maternitat les futbolistes mentre estan en actiu, sinó que vol dotar les esportistes d’una altra opció més perquè no hagin de descartar la maternitat per culpa de la seva carrera esportiva.
Un únic antecedent hi ha en el futbol espanyol d’un acord així. Va ser el 2023, quan FUTPRO, el sindicat de futbolistes majoritari del futbol femení, va arribar a un acord amb la clínica de fertilitat Natuvitro, un centre referent en reproducció assistida, amb l’objectiu d’«acompanyar i donar suport a les nostres afiliades en els seus projectes de maternitat». Aquest incloïa avantatges exclusius en tractaments de fertilitat, preservació d’òvuls i altres serveis mèdics especialitzats. «Es tracta d’un pas fonamental perquè les futbolistes tinguin la possibilitat de decidir sobre la seva maternitat amb plena llibertat i sense que això suposi un fre en la seva carrera esportiva», confessaven en aquell moment des de l’organització.
Ara, la Federació també està ultimant els detalls de l’acord, que es tancarà definitivament a finals de setembre i serà llavors quan es faci públic.
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