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TENNIS

Alcaraz debuta avui contra el rus Safiullin en un incert US Open

Alcaraz, a Nova York. | JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES / AFP

Alcaraz, a Nova York. | JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES / AFP

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Albert Briva

El tennis està d’enhorabona, no només perquè un altre Grand Slam ha obert les portes, sinó perquè hi torna Carlos Alcaraz. El murcià, lluny de les pistes des que es va lesionar a l’abril a Barcelona, va demorar la seva tornada esperada a l’inici de la gira americana, fent de la seva figura la gran atracció en un US Open que es presenta com un dels grans tornejos més incerts dels últims temps.

Carlitos ja va fer el primer pas per a la seva tornada en el torneig de dobles mixt al mateix US Open, on al costat de Serena Williams van arribar fins als quarts de final. Va ser una primera presa de contacte amb l’exigència de la competitivitat al màxim, tot i que a les pistes de Flushing Meadows ha completat també diversos sets d’entrenament en què ha anat de menys a més. Avui s’estrenarà al quadro indiviudal (19.30 hores) contra el rus Safiullin, número 98 del rànquing.

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Alcaraz va explicar en la roda de premsa prèvia a l’inici del torneig que hi va haver fases de la recuperació que van ser dures de lidiar, però arriba al US Open feliç de poder tornar i sense fugir de les seves possibilitats de lluitar pel títol, una cosa que per a molts és una gosadia. "Roger i Rafa van demostrar que es pot guanyar un Grand Slam després de llargues lesions, així que intentarem agafar-nos a la idea que també es pot", va dir el murcià, que intentarà aprofitar la baixa de Sinner.

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