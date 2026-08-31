LLIGA F
Un Barça sòlid goleja en la seva estrena de lliga al Tenerife (5-0)
Laia Bonals
El Barça de Pere Romeu ha començat la temporada amb bon peu. Les blaugranes es van imposar amb una golejada sòlida contra el Costa Adeje Tenerife (5-0) en l’estrena de la lliga a casa. Com si el temps no hagués passat.
El Barça va sortir amb tot, des dels primers compassos, per dominar el partit al més aviat possible. I no va passar més d’un quart d’hora fins que Caroline Graham Hansen va marcar el primer gol de la campanya per a les blaugrana. Va aprofitar una pilota filtrada entre la defensa de Tenerife de Claudia Pina que li va quedar perfecta per xutar-la amb la bota dreta fins al fons de la xarxa. En el segon del Barça, Pina es va canviar el vestit: d’assistent a golejadora. Aquesta vegada des de fora de l’àrea amb un xut creuat i potent al fons de la xarxa.
En la represa, Ewa Pajor va marcar el tercer i, minuts més tard, Van Asten, fitxatge d’aquest estiu, va aparèixer al segon pal per firmar el seu primer gol oficial com a culer. Irene Paredes va tancar el partit de cap i va evidenciar que res ha canviat.
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