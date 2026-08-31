El Barça troba consol per al ‘nou’ amb el fitxatge de Gabriel Jesús
El club blaugrana acorda amb l’Arsenal la contractació del davanter brasiler de 29 anys a canvi de 10 milions d’euros més incentius. Firmarà per dues temporades una vegada es resolguin els últims detalls de l’operació.
Francisco Cabezas
El Barcelona ha acordat amb l’Arsenal la contractació de Gabriel Jesús, davanter centre brasiler de 29 anys nascut a Sao Paulo que servirà per omplir, per ara, el forat deixat per Robert Lewandowski i Ferran Torres. L’operació, avançada per Mundo Deportivo i confirmada per aquest diari, es tancarà en 10 milions d’euros més incentius. Està previst que el futbolista arribi avui a la capital catalana per passar el reconeixement mèdic i acabar de tancar els detalls d’un contracte per a les dues temporades vinents.
Consideren al club blaugrana que Gabriel Jesús és una "oportunitat de mercat" que, en les circumstàncies donades, és més que interessant. Especialment perquè el tècnic del Barça, Hansi Flick, està d’acord amb les seves característiques, un nou amb joc combinatiu, talentós i amb capacitat d’adaptació a altres posicions; i perquè l’Arsenal d’Arteta feia temps que havia perdut l’esperança de poder recuperar per a la causa al que fos també davanter del Manchester City, minimitzat en els últims temps per una ruptura del lligament encreuat anterior el gener del 2025 que el va tenir prop d’11 mesos de baixa.
Sí que és veritat que, des del Barcelona, deixen ben clar que el fitxatge de Gabriel Jesús no retallarà l’interès per Julián Álvarez, a qui l’Atlètic ha vetat la seva sortida al Barcelona, però no a altres clubs, com el mateix Arsenal. De fet, fonts del club blaugrana assenyalen que mantenen l’esperança de poder tornar a la càrrega en pròximes finestres del mercat. De moment, Julián va preferir reincorporar-se ahir als entrenaments després de passar tres dies indispost.
S’haurà de veure l’encaix de Gabriel Jesús en la dinàmica d’un Barça que ha començat la temporada malament, i amb Raphinha (tres gols en els seus dos primers partits de Lliga) reconvertit en davanter centre i com a punta de llança de la primera línia de pressió. El davanter brasiler mai va ser d’1,75 metres un especialista de l’àrea. De fet, Pep Guardiola, al City, va acabar apropant-lo a la banda per esprémer la seva polivalència. En qualsevol cas, en 236 partits amb l’equip citizen, en la seva millor etapa com a futbolista, va ser capaç de marcar 95 gols i repartir 45 assistències. Eren els temps en què el City havia d’aprendre a viure sense el Kun Agüero.
Els genolls
La seva irregularitat va arribar a Londres. Malgrat començar amb bon peu a l’Arsenal [va pagar 52 milions d’euros pel futbolista el juliol del 2022 després que Arteta, exassistent de Guardiola, reclamés el seu fitxatge], una primera lesió al genoll dret va tallar la seva progressió amb els gunners. Va sumar 11 gols en el seu primer curs a l’Emirates Stadium exercint de nou. Els seus registres van començar a caure en picat en la temporada 23-24, i després arribaria la lesió de lligaments, aquesta vegada al genoll esquerre, que marcaria la seva carrera. El curs passat, de fet, Arteta amb prou feines el va utilitzar i Gabriel Jesús només va jugar 14 partits a la Premier (tres com a titular) en què va marcar tres gols (a més de dos en l’última Champions, tots dos en un mateix partit contra l’Inter, i un més en la FA Cup). En els últims vuit anys ha sumat 655 dies de baixa, pràcticament dos anys de calendari complets. A l’Arsenal, la seva mitjana d’anotador va ser de 8,5 (respecte als 15,5 del seu temps al City).
Mai va poder tenir una carrera regular Gabriel Jesús, a qui, amb només 29 anys, ja se’l donava per amortitzat. Talent adolescent format al Palmeiras i gran reclam després de la medalla d’or guanyada en els Jocs Olímpics de Río el 2016 en una Brasil capitanejada per Neymar, va conquerir la Copa Amèrica el 2019, marcant a més a la final contra el Perú. Però la selecció brasilera mai va aconseguir veure en Gabriel Jesús el nou que l’alliberés de la seva tempestuosa relació històrica amb els davanters centre. De fet, en el Mundial de Rússia del 2018 Gabriel Jesús va ser l’escollit per ser l’ariet titular. No va poder marcar en cinc partits disputats, i l’afició el va posar a la diana. A Qatar 2022, a més de no marcar, va tenir la seva primera lesió important al genoll. Gabriel Jesús no juga amb el Brasil des del novembre del 2023, malgrat els problemes amb els nous que continua tenint la selecció ara dirigida per Carlo Ancelotti.
Hansi Flick té esperança a poder treure una millor versió d’un futbolista que pot adaptar-se a les característiques de nou i mig que esperava el tècnic alemany per al seu equip. Sense obrir la caixa de cabals de bat a bat i guanyant alternatives per a la seva plantilla.
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