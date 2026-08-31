Bàsquet
El Bisbal Bàsquet estrenarà la Copa d’Espanya a Fontajau
Els d’Èric Surís no poden utilitzar el Pavelló Vell, que continua en obres per a remodelar el teulat
La segona jornada la disputaran a Mollet del Vallès i la Lliga Catalana a Sant Feliu de Llobregat
Serà una pretemporada a l’exili per al Bisbal Bàsquet. Els empordanesos, que no podran trepitjar el Pavelló Vell fins a finals de mes de setembre, quan acabin les obres de remodelació del sostre de la seva pista, comencen la pretemporada avui al Pavelló del Firal. Més enllà d’on entrenar, el gran trencaclosques per a Joan Ferrer, director tècnic del club, ha estat trobar un lloc reglamentat per a la Federació Espanyola de Bàsquet per a disputar els compromisos oficials que té previstos el Bisbal Bàsquet durant la pretemporada. En total, dos compromisos: el parell de jornades de la Copa Espanya que, al sorteig d’enguany, li han tocat al conjunt bisbalenc a casa.
El primer, a Fontajau
La primera opció per al club bisbalenc va ser disputar els dos duels a Platja d’Aro, al Pavelló Palau d’esports i de Congressos, on aquest passat cap de setmana Spar Girona i FIATC Girona han disputat els primers amistosos de la seva pretemporada. La FEB, però, va denegar la petició en considerar que el pavelló no complia els requisits mínims per a acollir un enfrontament de competició oficial. Conegudes les necessitats, el Bisbal Bàsquet va veure reduides les opcions a una única possibilitat dins la comarca de Girona: El Pavelló de Fontajau. Així doncs, el partit contra Benicarló, a la primera jornada de la Copa d’Espanya, es disputarà diumenge 13 de setembre a les 18:10 h a Fontajau. El següent partit, corresponent a la jornada dos, contra Castelló, previst pel dia 19 de setembre a les 18:10 h, s’haurà de disputar a Mollet del Vallès, ja que Fontajau acull la Sea Otter Europe. El Bisbal Bàsquet tancarà la primera fase de la Copa d’Espanya a la pista del Prat, el dissabte 26 de setembre a les 18:00 h.
La Lliga Catalana
Entre les dues primeres jornades de la Copa d’Espanya, els d’Èric Surís disputaran un altre compromís oficial. Es tracta de la Lliga Catalana de Segona FEB, que ahir la Federació Catalana de Bàsquet va confirmar que es disputarà a Sant Feliu de Llobregat, el dimecres 16 de setembre a les 20:00 h. El rival serà, de nou, el Prat, deu dies abans que els dos equips es tornin a veure les cares a l’última jornada de la primera fase de la Copa d’Espanya.
Per viure el primer partit oficial del Bisbal Bàsquet al Pavelló Vell caldrà esperar fins a la segona jornada de Segona FEB, amb el retorn de Lamin Dibba com a jugador del Class Bàsquet Sant Antoni, 182 dies després de disputar l’últim partit com a locals.
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