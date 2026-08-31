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Bàsquet

El FIATC Girona ja coneix els horaris de la Lliga Catalana

Els gironins debutaran contra l'iLERNA Lleida el 10 de setembre a les 18:30 hores a Tarragona

El club també ha fet oficial que els duels de la FIBA Europe Cup a Fontajau es disputaran dimarts a les 20:00 h

Pepe Vildoza durant l'última Lliga Catalana

Pepe Vildoza durant l'última Lliga Catalana / GUS CARRASCO/FCBQ

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Andreu Coll

Andreu Coll

Girona

La Federació Catalan de Basquetbol ha donat a conèixer els horaris de la 47a edició de la Lliga Nacional Catalana ACB, que aquest any es disputarà a Tarragona. El FIATC Girona, enquadrat en el grup 2, disputarà els dos partits en la mateixa franja horària, la primera, a les 18:30 h. Els duels, contra iLERNA Lleida el dijous dia 10 de setembre, i contra Asisa Joventut el divendres dia 11 de setembre, es podran veure per a la Televisió Nacional de Catalunya, pel canal de 3Cat. En cas de guanyar els dos partits, els gironins accedirien a la final, que es disputaria el diumenge dia 13 de setembre a les 12:00 h.

La FIBA Europe Cup, els dimarts

En els últims dies, també s’ha confirmat que els duels de la FIBA Europe Cup a Fontajau es disputaran els dimarts a les 20:00 h. L’estrena serà el dia 8 d’octubre, i el primer rival serà l’equip vencedor de l’eliminatòria prèvia entre KB Peja i Dinamo Bucharest, que es disputarà a anada i tornada els dies 23 i 30 de setembre.

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