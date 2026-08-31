Decisió esperada
Leo Messi anuncia la seva retirada de la selecció argentina
La derrota a la final del Mundial i la mort del seu pare, Jorge, setmanes enrere, marquen l'epíleg d'una carrera brillant
Abel Gilbert
Leo Messi ha decidit acomiadar-se de la selecció argentina. La final perduda davant d'Espanya i la mort del seu pare, Jorge, setmanes enrere, semblen haver precipitat la decisió que va estremir tot un país. Tanmateix, era un pas que havia meditat profundament. La carrera de «La Pulga» acaba amb 124 gols en l'equip que va començar a liderar el 2010 i amb el qual va obtenir la Copa a Catar i dos subcampionats mundials.
Aquest és el missatge complet, escrit el 21 de juliol, dos dies després de perdre davant d'Espanya:
Després d'aquest temps que ha passat des de la final, pensant-hi molt, vull comunicar-vos a tots que em retiro de la Selecció.
Ha etstat una decisió que em va fer mal i fa mal a l'ànima, però entenc que és el moment. Us juro que sempre ho vaig donar tot, no només els últims anys, que es va guanyar tot, abans també, i sempre vaig lluitar i m'hi vaig deixar tot per aquesta samarreta, per donar-vos alegries i fer que us sentiu orgullosos de ser argentins a través del futbol.
Queda poc i es van tancant etapes, i aquesta és una que em fa molt mal. Estimo, vaig estimar i estimaré sempre estar a la Selecció. M'he buidat, ja no tinc més per donar i, a més, venen nois molt grans al darrere que mereixen ser-hi.
Gràcies per tot l'afecte d'aquests 20 anys. Trobaré molt a faltar escoltar-vos des de dins. Ara seré un més de vosaltres, animant i donant suport sempre des de fora (en les bones i en les dolentes, molt més).
Gràcies a la meva família per ser-hi sempre, per acompanyar-me en aquest viatge tan bonic però difícil. Gràcies a cadascun dels entrenadors, companys i dirigents amb qui em va tocar compartir. M'enduc records i moments inoblidables viscuts.
Me'n vaig amb la tranquil·litat i l'orgull d'haver-vos regalat, juntament amb els meus companys, moments somiats. Va ser una bogeria haver-ho viscut amb vosaltres. Us estimo!
Gràcies, Déu, per fer-me argentí.
Som-hi, Argentina!
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