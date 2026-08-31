EL PARTIT DEL BERNABÉU
El Madrid massacra un tendre Màlaga en 11 minuts
L’equip de Mourinho goleja l’acabat d’ascendir amb tres gols entre el 19 i el 30. Bellingham, autor d’un gol i mig, va tornar a ser el millor.
Sergio R. Viñas
Pocs partits més còmodes afrontarà el Reial Madrid en aquesta temporada acabada d’inaugurar. La visita ahir del Màlaga al Bernabéu va ser menys nociva que l’aleteig d’una mosca per a l’equip de José Mourinho. Era la col·lisió de dos mons diferents, una constel·lació d’estrelles a una banda i un bloc de nois que no fa pas tant competien a Primera RFEF a la banda contrària. I el resultat va ser una massacre.
En 11 minuts, entre el 19 i el 30, el Madrid va celebrar tres gols que van convertir la resta de la tarda en una llarga acumulació de minuts de les escombraries. No va poder fer res un Màlaga que va ensenyar amb certa destresa els punys al començament del combat, però que en el primer cop va marxar directe a la lona per no tornar-se a aixecar. No va ser precisament dolça la seva tornada al Bernabéu després de nou anys de penitència. No els va fer cap gràcia la cruel novatada.
La golejada va constatar conclusions que el Madrid ja sabia: que disposa d’una davantera letal quan té espais, que Trent és una bomba ofensiva des del lateral, que Bellingham ha tornat de les vacances amb el mateix nivell superlatiu que va exhibir al Mundial... No va ser el Màlaga una pedra de toc vàlida per aclarir els dubtes, que exigiran rivals de més entitat per ser resolts, tot i que es va veure un clar pas endavant de l’equip en la pressió i l’esforç col·lectiu. Bon senyal per al Madrid.
Sense Bernardo ni Güler (Mourinho va fer cinc canvis en l’onze), als blancs els va costar embastar joc en els primers minuts, però els gols van deixar de seguida aquest dèficit momentani en anècdota. Bellingham va obrir la veda amb una conducció individual en el germen de la qual el Màlaga va reclamar falta de l’anglès. Ell mateix va construir el segon, amb un cop de cap, que Herrero, el porter malaguista, es va ficar en pròpia porteria provant de salvar-lo. I Mbappé va deixar sentenciat el partit a la mitja hora amb una centrada amb volea a mitja altura de Trent.
Després d’una hora de pur avorriment al Bernabéu, només mitigada amb un cacau del pletòric Bellingham al pal, Arda Güler va anotar en el descompte el quart gol d’una tarda còmoda com poques per als blancs.
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