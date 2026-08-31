Bàsquet Femení
Marta García es queda a les portes del Mundial de Berlín
L'interior de 24 anys arribarà a Girona en els pròxims dies per posar-se a les ordres de Roberto Íñiguez
Juntament amb Adut Bulgak, que també arribarà en els pròxims dies, conformaran el joc interior gironí
Miguel Méndez, entrenador de la selecció espanyola femenina, ha donat a conèixer avui al matí les dotze jugadores escollides per a afrontar el Mundial que comença aquest divendres a Berlín. Entre les seleccionades hi ha Iyana Martín, la jugadora estrella de l'Spar Girona tot i que encara no ha posat un peu a Fontajau, però no hi figura Marta García. La jove interior, que debutava amb la selecció absoluta durant aquesta preparació, s'ha quedat fora de l'última llista, després que jugadores que es trobaven competint a la WNBA, com Awa Fam, ja s'hagin incorporat a la dinàmica de la selecció.
García seguirà d'aquesta manera les passes de Carolina Guerrero, que també va participar en la preparació, i en els pròxims dies s'integrarà a la dinàmica d'entrenaments del conjunt gironí. És una notícia especialment rellevant per a Roberto Íñiguez, que en les dues primeres setmanes de preparació tan sols va poder comptar amb Axelle Merceron al joc interior. L'arribada de García se suma a la d'Adut Bulgak, que completaran el joc interior gironí durant la temporada. Totes dues podrien fer el seu debut el pròxim 12 de setembre, quan es disputi el següent amistós, contra Castelló.
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