Pogacar, a Barcelona per ser operat pel doctor Xavier Mir a la Dexeus
L’eslovè, que va tenir una dura caiguda dissabte, va ser traslladat des de València fins a la capital catalana per ser intervingut de la fractura de la clavícula esquerra.
S. L. E. / E.P. D. R.
Xavier Mir, un dels millors especialistes del món en traumatologia, és el metge que tractarà Tadej Pogacar i l’encarregat de la intervenció quirúrgica per reduir la fractura desplaçada de la clavícula esquerra que el número u del ciclisme mundial es va fer en la caiguda que el va apartar de la Vuelta dissabte, en la vuitena etapa de competició.
Pogacar va ser traslladat en ambulància des de València a Barcelona i a les 2 de la matinada de diumenge va ingressar a l’Hospital Universitari Dexeus, on es mantindrà fins que li donin l’alta una vegada feta la intervenció i ja pugui viatjar a Mònaco, on resideix.
La ràpida intervenció s’emmarca en les intencions de l’UAE d’aconseguir poder salvar el final de temporada, on Pogacar aspira a una tercera victòria en el Mundial de ciclisme de Mont-real (27 de setembre) i a un sisè triomf a la Llombardia (10 d’octubre).
Mir és l’especialista que tracta tots els pilots de MotoGP quan pateixen fractures per les caigudes i està considerat com un dels millors traumatòlegs del món en lesions del tronc superior, mà, canell, braç, colze, espatlla i clavícula. Tracta no solament esportistes lesionats sinó artistes, com ara músics, quan pateixen lesions que afecten la seva professió.
Equip mèdic de MotoGP
És el fundador de l’ICATME (Institut Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport) i de l’equip mèdic del Mundial de motociclisme, juntament amb un dels millors internistes de la medicina europea, Ángel Charte.
Aquests últims anys ha reduït quirúrgicament les fractures de corredors com Iván García Cortina, David de la Cruz i, fa unes temporades, Purito Rodríguez quan va caure al Giro.
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