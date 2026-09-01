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Futbol femení

Acord de la RFEF per a la congelació d’òvuls en la selecció

Segons va poder saber EL PERIÓDICO, el pacte històric fa mesos que és tancat i en actiu, i ja hi ha jugadores que s’hi han interessat per beneficiar-se’n.

Les jugadores de la selecció espanyola celebren el triomf contra Alemanya en l’última Nations League. | KIKO HUESCA / EFE

Les jugadores de la selecció espanyola celebren el triomf contra Alemanya en l’última Nations League. | KIKO HUESCA / EFE

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El Periódico

Un pas més, i dels grossos, per a l’esport femení. Segons va explicar Alexia Putellas a El País, la RFEF treballa els detalls d’un acord històric per a l’esport femení que permetrà a les futbolistes congelar els òvuls. Segons va poder saber EL PERIÓDICO per fonts pròximes al vestidor, fa mesos que és tancat i està en actiu, i ja hi ha jugadores que s’hi han interessat per utilitzar-lo. L’acord està lligat amb una de les millors clíniques del país i està en marxa des del primer trimestre de l’any. Això permet a les esportistes no haver de renunciar a la maternitat en cas de ser desitjada per la seva carrera esportiva i s’afegeix a les mesures de conciliació que ja s’han anat establint a la RFEF. Encara falten per saber de manera pública els detalls de qui es beneficiarà i com d’aquest acord, però, segons ha pogut saber aquest mitjà, serà de manera àmplia.

"Per a mi és un avenç enorme perquè la federació entén que serveixes el teu país en contra del teu temps biològic, que no pots pas aturar i no pots ser mare perquè necessites el cos per treballar", confessava Alexia Putellas en una entrevista amb El País. En aquesta conversa, la capitana explicava un acord que ja han pogut veure les jugadores de la selecció i que els permetria, en cas de voler ser mares, tenir l’opció de ser-ho una vegada acabada la carrera. Això sí, aquesta no és una mesura per dissuadir de la maternitat les futbolistes mentre estan en actiu, sinó que vol dotar les esportistes d’una opció més perquè no hagin de descartar la maternitat per culpa de la carrera esportiva. També ho va ser el pla de conciliació que permet a les futbolistes que hagin sigut mares poder tenir els fills a prop en desplaçaments i concentracions.

Pacte pioner

Hi ha un sol antecedent en el futbol espanyol d’un acord com aquest. Va ser el 2023, quan FUTPRO, el sindicat de futbolistes majoritari del futbol femení, va arribar a un acord amb un centre referent en reproducció assistida, amb l’objectiu d’acompanyar i recolzar les seves afiliades en els seus projectes de maternitat. Aquest incloïa avantatges exclusius en tractaments de fertilitat, preservació d’òvuls i altres serveis mèdics especialitzats. "Es tracta d’un pas fonamental perquè les futbolistes tinguin la possibilitat de prendre decisions sobre la seva maternitat amb plena llibertat i sense que això comporti un fre en la carrera esportiva", confessaven en aquell moment des de l’organització.

A partir d’allà, altres països van veure la solució a una necessitat que cada vegada està més sobre la taula de les futbolistes. I ara és la RFEF qui arriba a un acord de màxims que beneficia les futbolistes de la selecció espanyola i es converteix en la primera federació al món a arribar a un pacte sobre aquest tema.

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La federació espanyola ultima els detalls de la presentació, que està prevista per a finals d’aquest mes de setembre. L’ens federatiu vol fer una presentació oficial del pla, tot i que ja fa mesos que està en marxa. En aquest acte se n’anunciaran tots els detalls i s’explicarà com s’ha arribat a aquest acord.

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