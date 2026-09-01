Alcaraz guanya al US Open i Djokovic cau entre llàgrimes
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M. Stockmao / J. Finalney / AFP
Carlos Alcaraz va tornar ahir en gran després de més de quatre mesos de baixa per una lesió de canell. Ningú ho hauria dit. L’astre murcià va trepitjar el rus Safiullin per un triple 6-4 en la primera ronda del US Open. Novak Djokovic, en canvi, es va acomiadar entre vòmits i llàgrimes davant de l’argentí Navone (7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1).
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