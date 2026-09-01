MOTOR
Un Àlex Palou insaciable fa història al proclamar-se pentacampió de la IndyCar
L’astre català es converteix en el primer pilot que guanya cinc campionats en sis anys en la categoria nord-americana després d’acabar desè en la cursa 1 de Milwaukee.
El Periódico
S’esgoten els qualificatius per a Àlex Palou. El pilot català (Sant Antoni de Vilamajor, 29 anys) continua fent història a Indycar al convertir-se en el primer pilot a conquistar cinc campionats nord-americans en sis anys (2021, 2023, 2024, 2025 i 2026), després d’acabar desè en la cursa 1 de l’oval de Milwaukee. Amb la seva cinquena Copa Astor, el català s’erigeix com el tercer pilot més premiat de la història de la disciplina, només per darrere de Scott Dixon (6) i AJ Foyt (7).
Palou és una llegenda d’Indycar. L’astre va certificar el seu quart títol nord-americà consecutiu, i va igualar una gesta que només havia aconseguit un pilot fins ara: Sébastien Bourdais, entre 2004 i 2007. A més, el català suma sis victòries aquesta temporada (St. Petersburg, Alabama, Long Beach, Detroit, el Superspeedway de Nashville i Portland), la seva segona campanya amb més triomfs a Indycar, només per darrere del 2025, any en què va guanyar les 500 Milles d’Indianapolis i va aconseguir vuit victòries. A més, el 2026 és el seu millor any en classificació, ja que el català ha aconseguit vuit poles, a falta de l’última cursa d’aquesta setmana a Laguna Seca.
Palou va certificar el seu cinquè títol després d’acabar desè en una cursa intel·ligent i sense arriscar. "No havia pensat mai que tindria l’oportunitat de ser pilot professional de curses. Aquest era el meu somni. Ser pilot d’IndyCar ja va ser un gran èxit per a mi. No hauria imaginat mai que arribaria fins aquí", va confessar la llegenda.
- Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
- Obren a una masia aïllada de Beget un negoci de cultiu i disseny amb flors de temporada
- Necrològiques del 31 d'agost de 2026
- 48 hores perquè Quique Cárcel tanqui la plantilla del Girona
- Com influirà un Mediterrani tan calent en les pluges de la tardor?
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Mor una dona de 73 anys a la platja de la Rubina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà
- Girona FC: Una alegria que reforça alguns noms propis