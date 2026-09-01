Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Bales GironaFestival AcústicaTancament mercatTemperatura mediterraniBarreres dicapacitatCrim Cabanelles
instagramlinkedin

MOTOR

Un Àlex Palou insaciable fa història al proclamar-se pentacampió de la IndyCar

L’astre català es converteix en el primer pilot que guanya cinc campionats en sis anys en la categoria nord-americana després d’acabar desè en la cursa 1 de Milwaukee.

Álex Palou, campió d'Indycar 2026

Álex Palou, campió d'Indycar 2026 / Indycar

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Periódico

S’esgoten els qualificatius per a Àlex Palou. El pilot català (Sant Antoni de Vilamajor, 29 anys) continua fent història a Indycar al convertir-se en el primer pilot a conquistar cinc campionats nord-americans en sis anys (2021, 2023, 2024, 2025 i 2026), després d’acabar desè en la cursa 1 de l’oval de Milwaukee. Amb la seva cinquena Copa Astor, el català s’erigeix com el tercer pilot més premiat de la història de la disciplina, només per darrere de Scott Dixon (6) i AJ Foyt (7).

Palou és una llegenda d’Indycar. L’astre va certificar el seu quart títol nord-americà consecutiu, i va igualar una gesta que només havia aconseguit un pilot fins ara: Sébastien Bourdais, entre 2004 i 2007. A més, el català suma sis victòries aquesta temporada (St. Petersburg, Alabama, Long Beach, Detroit, el Superspeedway de Nashville i Portland), la seva segona campanya amb més triomfs a Indycar, només per darrere del 2025, any en què va guanyar les 500 Milles d’Indianapolis i va aconseguir vuit victòries. A més, el 2026 és el seu millor any en classificació, ja que el català ha aconseguit vuit poles, a falta de l’última cursa d’aquesta setmana a Laguna Seca.

Notícies relacionades

Palou va certificar el seu cinquè títol després d’acabar desè en una cursa intel·ligent i sense arriscar. "No havia pensat mai que tindria l’oportunitat de ser pilot professional de curses. Aquest era el meu somni. Ser pilot d’IndyCar ja va ser un gran èxit per a mi. No hauria imaginat mai que arribaria fins aquí", va confessar la llegenda.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents