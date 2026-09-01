Fontajau es prepara per a un inici de temporada frenètic
El FIATC Girona i l’Spar Girona jugaran deu partits a casa entre el 27 de setembre i el 25 d’octubre, amb el debut europeu dels nois i la prèvia de l’Eurolliga femenina com a grans al·licients
Després de gairebé quatre mesos sense bàsquet de competició, Fontajau passarà de la calma a un autèntic empatx de partits. El FIATC Girona i l’Spar Girona afronten un inici de curs trepidant que portarà al pavelló gironí deu partits en menys d’un mes, entre el 27 de setembre i el 25 d’octubre. ACB, Lliga Femenina i, sobretot, una Europa que aquesta temporada tindrà una presència inèdita a les dues bandes del projecte del Bàsquet Girona.
El calendari no donarà gaire marge als aficionats per pair les emocions. En només 29 dies, Fontajau obrirà les portes deu vegades per veure els dos primers equips del club, amb setmanes de dos i fins a tres partits a casa. I no seran precisament cites menors: el FIATC Girona debutarà a la FIBA Europe Cup i l’Spar es jugarà a un sol partit continuar una temporada més entre els millors equips d’Europa.
El tret de sortida el donarà l’equip de Moncho Fernández el diumenge 27 de setembre, a les cinc de la tarda, amb l’estrena de l’ACB contra l’UCAM Múrcia. Serà el primer partit oficial a Fontajau d’un FIATC Girona renovat i que afronta un curs especial, perquè per primera vegada compaginarà la Lliga Endesa amb una competició continental.
Només tres dies després arribarà una de les nits que poden marcar tota la temporada de l’Spar. El 30 de setembre, Fontajau acollirà la final de la prèvia de l’EuroLeague Women. L’equip de Roberto Íñiguez s’enfrontarà al vencedor de l’eliminatòria entre el Panathinaikos grec i l’Emlak Konut turc. Un triomf permetria les gironines tornar a disputar la màxima competició continental després d’haver acabat la temporada passada entre els quatre millors equips d’Europa. Una derrota, però, no les deixaria sense competició internacional: l’Spar passaria a jugar l’EuroCup. Per tant, el bàsquet europeu està assegurat aquest curs a Fontajau tant en masculí com en femení.
Un octubre sense respir
L’octubre encara farà pujar més les revolucions. El dia 6, el FIATC Girona viurà el seu debut a la FIBA Europe Cup. El rival encara està pendent del desenllaç de les fases prèvies de la Basketball Champions League. El Patrioti Levice es troba enquadrat en el mateix grup que els gironins, però la seva presència definitiva dependrà de si supera o no la prèvia de la Champions. En cas d’accedir-hi, la composició definitiva del grup variarà. El que sí que ja està fixat és que l’estrena europea a Fontajau serà aquell dimarts al vespre.
I després d’obrir la porta d’Europa, pràcticament no hi haurà temps per tancar-la. El divendres 9 d’octubre, l’Spar rebrà l’Azulmarino Mallorca Palma en la seva estrena a casa a la Lliga Femenina. El duel tindrà, a més, l’al·licient del retorn de Klara Holm a Girona, ara amb la samarreta del conjunt balear. Dos dies després, el diumenge 11, les gironines tornaran a jugar a Fontajau, aquesta vegada contra el Jairis.
La setmana següent hi haurà una nova cita continental de l’Spar. Si les d’Íñiguez han superat la prèvia de l’Eurolliga, el 14 d’octubre rebran el Lublin polonès; si han caigut a l’EuroCup, el calendari europeu les portarà a enfrontar-se a l’Ostrava. Quatre dies més tard, diumenge 18 al migdia, tornarà el torn del FIATC Girona, amb la visita del Leyma Corunya en partit de Lliga Endesa.
I encara quedarà una última setmana especialment carregada. El dimarts 20 d’octubre, el FIATC rebrà el Zastal Zielona Gora polonès a la FIBA Europe Cup. El diumenge 25, l’Spar tindrà partit de Lliga Femenina contra l’IDK Euskotren i, el dia abans, haurà arribat un dels primers grans atractius de l’ACB a Fontajau, amb la visita del Joventut de Badalona. Un derbi català que, a més, coincidirà ja de ple amb l’ambient de les Fires de Sant Narcís.
Serà el colofó a quatre setmanes en què els aficionats gironins podran passar gairebé més dies a Fontajau que a casa: deu partits, quatre competicions i els dos equips jugant a Europa.
Novetats a les dues plantilles
El calendari exigirà que els dos equips agafin velocitat de creuer pràcticament des del primer dia. Tant el masculí com el femení han optat per mantenir el comandament a les banquetes. Moncho Fernández continua al capdavant del FIATC Girona, mentre que Roberto Íñiguez afrontarà una nova temporada dirigint l’Spar després d’un curs en què les gironines van arribar a la Final Four de l’Eurolliga, acabant en quarta posició.
Al voltant dels dos entrenadors, però, hi haurà moltes cares noves. El FIATC ha incorporat, entre d’altres, Mac McClung, David N’Guessan, Stanley Whittaker i Andrzej Pluta, peces que han de donar una nova dimensió a una plantilla que afrontarà el desgast afegit de competir entre setmana a Europa.
També ha canviat de manera considerable l’Spar. Entre les novetats destaquen Queralt Casas, Madison Conner, Tilbe Şenyürek i Iyana Martín, una de les grans apostes del projecte i que aquests dies es troba concentrada amb la selecció espanyola per disputar el Mundial de Berlín.
Plantilles renovades, els mateixos entrenadors i un calendari que no permetrà períodes d’adaptació gaire llargs. Fontajau passarà en poques setmanes de l’espera de l’estiu a una sobredosi de bàsquet. A partir del 27 de setembre, les emocions fortes arribaran pràcticament sense descans.
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