Perfil - Enric Mas.
De les desgràcies acumulades al Tour a la conquesta de la Vuelta
El ciclista mallorquí, de 31 anys, líder de la prova en la jornada de descans, ha anat superant dissorts que han frenat la carrera d’un dels corredors més brillants de l’última dècada. El pitjor li va passar quan el seu amic Pep Toni Escandell va morir a casa seva a Andorra de manera sobtada el juliol del 2020.
Sergi López-Egea
No hi ha temps per a celebracions ni gairebé per fer una videotrucada i veure els dos xavals una vegada guanyada l’etapa d’Aitana. Del cim de la base militar a Albacete, on dormien els equips de la Vuelta, hi havia dues hores llargues de camí, per fer una migdiada a l’autocar i recordar una vida ciclista, la d’Enric Mas, 31 anys, plena de dissorts i amargors, que han enterbolit la carrera d’un dels corredors més brillants de l’última dècada.
El pitjor, perquè no va tenir remei, perquè un triomf esportiu només és una anècdota, li va passar quan el seu amic Pep Toni Escandell, mallorquí com ell, va morir a casa seva a Andorra de manera sobtada. Era el seu massatgista de confiança. Era juliol del 2020, l’any que es va ajornar el Tour per la covid, el que va córrer amb els consells d’Alejandro Valverde, convertit en el seu guardià sobre la bici, i on va aconseguir amb una cinquena plaça la millor posició a la taula de la ronda francesa.
El Tour i Mas s’han divorciat, però no ha sigut per falta de ganes d’un ciclista defensor dels costums i la identitat mallorquines. Fill de pare metge i mare infermera va ser descobert per la fundació d’Alberto Contador i fitxat per Eusebio Unzué per al Movistar, convençut que seria una estrella a les grans rondes, i que ara, després del desastrós abandonament per accident de Tadej Pogacar, busca fer realitat el somni de guanyar la Vuelta, on sempre s’ha sentit molt més a gust que sota el sol del Tour.
Campanyes de desprestigi
Una vegada, pujant als Cortals d’Encamp, una de les pujades més dures d’Andorra, va resultar incòmode molestar-lo després de veure’l en acció. Era un professional entrenant-se, a l’oficina, com denominen els corredors la carretera. I a Bilbao va renyar el periodista. "¿Per què no em vas dir res?". Hores després, abans de finalitzar la primera etapa del Tour del 2023, el que va partir de la capital biscaïna, se’n va anar a terra, a l’ambulància, a l’hospital i, de nou, trencats els somnis de la Grande Boucle, que va abandonar per covid l’any anterior i per una caiguda dos anys després.
Ha superat campanyes de desprestigi, sobretot a les xarxes socials, aspres moltes vegades, i fins i tot una vegada va haver de cridar a l’ordre un aficionat al qual va recriminar la falta de respecte envers un professional, que el 2022 va patir una crisi psicològica, que tantes vegades afecta esportistes, més enllà de la fama i els contractes de somni.
Óscar Saiz, un expert de descens en bicicleta de muntanya, va posar fil a l’agulla; la traçada, la frenada, la seguretat, la superació de la por i la va recuperar perquè pogués acabar la Vuelta del 2022 en segon lloc per darrere de Remco Evenepoel. I ara llueix el vermell, convertit en el principal favorit per guanyar una carrera òrfena de Pogacar però animada i recuperada per les ales del mallorquí.
- Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
- Obren a una masia aïllada de Beget un negoci de cultiu i disseny amb flors de temporada
- Necrològiques del 31 d'agost de 2026
- 48 hores perquè Quique Cárcel tanqui la plantilla del Girona
- Com influirà un Mediterrani tan calent en les pluges de la tardor?
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Mor una dona de 73 anys a la platja de la Rubina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà
- Girona FC: Una alegria que reforça alguns noms propis