Comiat
Messi es retira de la selecció: "M’he buidat"
Abel Gilbert
Leo Messi va decidir ahir acomiadar-se de la selecció argentina. La final perduda contra Espanya i la mort del seu pare, Jorge, setmanes enrere, semblen haver precipitat la decisió que va estremir tot un país. No obstant, era un pas que havia meditat profundament. La carrera de la Pulga acaba amb 124 gols en el combinat que va començar a liderar el 2010 i amb el qual va obtenir la Copa a Qatar i dos subcampionats mundials.
"Després d’aquest temps que ha passat des de la final, pensant-ho molt, vull comunicar a tothom que em retiro de la selecció. És una decisió que dol i fa mal a l’ànima però entenc que és el moment. Els juro que sempre ho vaig donar tot, no només els últims anys que es va guanyar tot, abans també, i sempre vaig lluitar i m’ho he deixat tot per aquesta samarreta, per donar-los alegries i fer que se sentin orgullosos de ser argentins a través del futbol", va començar dient a la carta de comiat.
"Estimo, he estimat i estimaré sempre ser a la selecció. M’he buidat, ja no tinc més per donar i a part venen nois molt forts darrere que mereixen ser-hi. Gràcies per tot el carinyo d’aquests 20 anys. Torbaré molt a faltar sentir-los des de dins", va afegir l’exblaugrana, que va agrair el suport de la seva família en "aquest viatge tan bonic però difícil", així com d’entrenadors, companys i dirigents. "Gràcies, Déu, per fer-me argentí", va acabar.
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