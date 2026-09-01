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Estrena: avui, a les 22.00 hores

Moeve Fútbol Zone estrena temporada amb un especial en directe pel tancament del mercat de fitxatges

El programa torna avui, dimarts 1 de setembre, a partir de les 22.00 hores, per seguir minut a minut les últimes operacions del mercat i repassar tota l’actualitat de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve

Moeve Fútbol Zone. Tancament del mercat de fitxatges

Moeve Fútbol Zone. Tancament del mercat de fitxatges / SPORT TV

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El mercat de fitxatges entra en les seves últimes hores i Moeve Fútbol Zone torna per explicar-ho en directe. El programa s’estrena avui, dimarts 1 de setembre, una nova temporada amb una emissió especial que començarà a les 22.00 hores i s’allargarà fins al tancament del mercat.

El programa es podrà seguir en directe avui, dimarts 1 de setembre, des de les 22.00 hores a SPORT.es i a les xarxes socials de SPORT, amb tota l’última hora fins que es tanqui el mercat de fitxatges

Amb Christian Blasco de nou al capdavant, el programa seguirà en temps real els moviments que es produeixin durant una de les nits més frenètiques del calendari futbolístic: fitxatges d’última hora, operacions encara obertes, rumors i negociacions que es poden resoldre pràcticament sobre la botzina.

El tancament del mercat, minut a minut

El gran protagonista d’aquest primer programa serà el mercat de fitxatges. Moeve Fútbol Zone explicarà l’última hora a mesura que es produeixi, amb connexions en directe des de diferents punts d’interès del país i un enviat especial desplaçat fins a les oficines de LaLiga a Madrid.

L’atenció estarà posada en aquelles operacions que encara continuïn obertes i en els clubs que esgotin fins als últims minuts per reforçar les seves plantilles. Una nit en què qualsevol moviment pot canviar el panorama del mercat i que el programa seguirà fins al tancament definitiu.

Irati Vidal i Albert Fernández analitzen la jornada

Més enllà del mercat, l’estrena de temporada també servirà per repassar tot el que ha deixat el cap de setmana en el futbol espanyol.

Els periodistes Irati Vidal i Albert Fernández formaran part de la taula de tertúlia per analitzar les claus de la jornada, els equips i futbolistes protagonistes i els partits més destacats de LaLiga EA Sports.

El programa també posarà el focus en l’actualitat de LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve, completant el repàs de les principals competicions del futbol estatal.

Nova temporada de Moeve Fútbol Zone

L’especial suposa l’inici d’una nova temporada de Moeve Fútbol Zone, que torna a apostar per l’anàlisi, la tertúlia i l’actualitat futbolística, aquesta vegada amb una estrena marcada per una de les dates assenyalades.

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