La ronda espanyola
L’operació de Pogacar va ser molt complicada i posa inviable el Mundial del Canadà
La intervenció quirúrgica es va realitzar a Barcelona pel cirurgià Xavier Mir i va requerir claus i plaques per reconstruir la clavícula afectada.
Sergi López-Egea
La fractura de la clavícula esquerra de Tadej Pogacar ha resultat més complicada del que es va témer en un primer moment i va necessitar una delicada intervenció quirúrgica que, afortunadament, va finalitzar amb èxit, segons ha reconegut el mateix equip i han confirmat fonts mèdiques a aquest diari. No obstant, la complexitat de la lesió posa inviable la participació de l’astre eslovè en el Mundial de Montreal, on aspirava a una tercera victòria consecutiva, i que es veu en aquests moments com un repte impossible d’assumir.
La lògica crida al fet que el ciclista s’ho prengui amb calma i aparqui els tres reptes que li quedaven per complir aquesta temporada després de la caiguda de València que li ha impedit guanyar la Vuelta. S’espera que Pogacar surti de l’ Hospital Universitari Dexeus de Barcelona en un termini curt de temps per viatjar aquesta mateixa setmana a casa seva, possiblement a Eslovènia, i així ser a prop de la seva família durant la recuperació.
Operat a Barcelona
La intervenció quirúrgica es va practicar dilluns a la tarda i va finalitzar al voltant de les 18 hores. Va ser dirigida pel prestigiós traumatòleg i cirurgià català Xavier Mir, especialitzat en la recuperació de la majoria dels pilots de MotosGP. Pogacar va ingressar diumenge a la matinada al centre hospitalari de Barcelona on va arribar en ambulància procedent de l’hospital de Gandia on va ser traslladat després de la caiguda durant la vuitena etapa de la Vuelta.
L’operació va requerir claus i plaques per reconstruir la clavícula al quiròfan i necessita ara d’un termini prudencial perquè el ciclista torni a competir. La proximitat del Mundial de Mont-real, que se celebra el diumenge 27 de setembre, és una dificultat afegida perquè pugui acudir, sobretot, com l’objectiu de guanyar la competició. Viatjar al Canadà per a tot allò que no sigui adjudicar-se la prova en ruta del campionat del Món es veu com un disbarat.
Eslovènia i el Campionat d’Europa
Així mateix, tampoc podrà complir el següent repte que era participar en el Campionat d’Europa, que es disputa el 7 d’octubre aLjubliana, la capital d’Eslovènia, i que havia demanat la prova en honor a Pogacar. El fenomen eslovè pretenia tancar la temporada 2026 a la Llombardia, com és tradicional. La carrera italiana, denominada de les ‘fulls mortes’ en honor a la tardor, es corre dissabte 10 d’octubre i Pogacar volia una sisena victòria per trencar l’empat a cinc triomfs que comparteix amb el mític Fausto Coppi.
Durant l’estada a l’hospital el ciclista eslovè ha estat animat, a través de vídeo conferències, per companys d’equip, tècnics i dirigents de l’UAE. Tot just finalitzar l’operació, Xavier Mir va parlar amb Joxean Fernández ‘Matxin’, director de l’equip, i li va explicar els detalls de la intervenció, conversa que després va repetir amb els principals dirigents de l’equip.
Precisament, el seu company francès, Pavel Sivakov, ha puntualitzat que en el moment de l’accident Pogacar no estava bevent aigua sinó dipositant l’ampolleta al portabidons de la bicicleta per la qual cosa només portava una mà agafada al manillar, raó per la qual no va poder subjectar la bicicleta amb força en el moment que va ensopegar amb la pedra que va provocar la caiguda.
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