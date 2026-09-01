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Segueix en directe el final del mercat de la lliga de futbol

El mercat de fitxatges finalitzarà avui a les 23.59 hores

Les imatges del Girona FC - Las Palmas

Les imatges del Girona FC - Las Palmas / Aniol Resclosa / DDG

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Redacció

Redacció

El mercat de fitxatges de la lliga de futbol afronta les seves últimes hores. Els clubs tenen fins a les 23.59 h d’aquest dimarts per tancar incorporacions, sortides i operacions d’última hora. Segueix en directe tots els moviments i les novetats d’aquest final de mercat.

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