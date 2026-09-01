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Segueix en directe el final del mercat de la lliga de futbol
El mercat de fitxatges finalitzarà avui a les 23.59 hores
El mercat de fitxatges de la lliga de futbol afronta les seves últimes hores. Els clubs tenen fins a les 23.59 h d’aquest dimarts per tancar incorporacions, sortides i operacions d’última hora. Segueix en directe tots els moviments i les novetats d’aquest final de mercat.
Un moviment interessant en clau Girona també és el fitxatge d'Aaron Martín pel Racing, que havia temptejat la possibilitat de fitxar Àlex Moreno com a lateral esquerre
En la pàgina internacional, l'exdavanter del Barça Marc Guiu deixa el Chelsea i fitxa per al Leipzig alemany
Mentre els moviments al primer equip no arriben, el Girona B ha confirmat que el central Oriol Aguilera marxa cedit al Badalona, de Tercera RFEF
L'activitat a Montilivi, a hores d'ara, se centra en confirmar la sortida de Dawda a Portugal i en buscar un destí per a futbolistes com Ounahi o Yáser Asprilla, per qui el Lilla està insistint
La jornada ha començat amb una plantofada per al Girona, a qui se li ha escapat Guille Fernández (Barça Atlètic). Se l'endú el Mallorca, molt més viu a l'hora de tancar l'operació, tot i que els gironins la tenien encarrilada
Bon dia a tothom! Avui es tanca el mercat de fitxatges i un munt d'equips hi arriben amb feina a fer. Entre ells, esclar, el Girona
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