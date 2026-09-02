El Bisbal ja sua pendent d’un relleu temporal per a Orenga
El conjunt baixempordanès comença els entrenaments al Pavelló del Firal amb cinc cares noves i a l’espera d’un recanvi pel pivot, que es recupera d’una lesió
Ragsdale va arribar ahir i s'incorporarà avui a la feina
El Sol Gironès Bisbal Bàsquet va donar ahir el tret de la sortida a una altra, i ja en seran tres, temporada a Segona FEB. Un curs que es presenta tant o més il·lusionant que els dos anteriors i en què l’objectiu tornarà a ser el mateix: la salvació. «Fa tot just dos anys que hi som. Una altra permanència seria anar consolidant el club en una categoria professional i fortíssima. No podem fer un brindis al sol i parlar d’altres objectius que no siguin la salvació. Sabem que fins i tot fent-ho molt bé podem patir». Així de mentalitzat està Èric Surís, que enceta el segon curs a la Bisbal amb les piles ben carregades d’energia per dur el vaixell a bon port. El gironí celebra haver donat continuïtat a la vella guàrdia que formen Xevi Torrent, Isaac Valera, Bernat Álvarez, Adrià Domínguez i Pau Sala. «Tant jo com el director esportiu Joan Ferrer coincidíem plenament que mantenir-los ajudaria a crear un sentiment de pertinença entre els nous i a arrelar i fer-se seu el projecte». De cares noves n’hi havia ahir en la doble sessió al Pavelló del Firal, és clar. I no pas poques: Jorge Lafuente, Octavi Fuentes, Shad Thomas, Blaize Sagna i Leeroy Odiahi. Per avui s’espera que s’incorpori Matthew Ragsdale, que tot just va aterrar ahir des de Denver, mentre que Pablo Orenga continua recuperant-se d’una operació al menisc del curs passat i el club fitxarà avui un recanvi temporal per a la seva posició.
Dels nous fitxatges, Ragsdale ha de convertir-se en la referència ofensiva. «És un tres amb bon cos i talent. Ve de fer-ho molt bé en una lliga exigent i no menor com la britànica. Farà molts punts», en diu Surís. El tècnic descriu el nou sostre de l’equip, l’irlandès Odiahi (2’11 metres), com un «cinc clàssic, atlètic físic i intimidador». Per a Shad Thomas i Blaize Sagna, el Bisbal serà la seva primera experiència a Europa. «Thomas ens aportarà físic i versatilitat. És un quatre molt fort i atlètic que pot jugar també de tres o de cinc», destaca el tècnic de l’internacional per Granadines. Pel que fa a Sagna, Surís el veu com un home «molt vertical, amb cames, bon llançador de tres i excel·lent defensor». Això sçi, tant Sagna com Thomas necessitaran «més paciència per adaptar-se a una nova lliga més dura i física tàcticament».
Mentrestant, l’aterratge d’un home com Lafuente al Baix Empordà dotarà de «qualitat i experiència» un vestidor molt jove. «És un luxe tenir-lo», confessa Surís. El tècnic veu dos jugadors «físics i agressius i amb molta projecció» Orenga i Fuentes. El madrileny però treballarà a un ritme menor mentre es recuperi de la lesió.
Un bon grapat d’ingredients, doncs, clàssics i moderns per començar un viatge amb la salvació com a final de trajecte. L’inici no serà fàcil.Les obres al Pavelló Vell fan que la pretemporada comencés al Pavelló del Firal i en els primers partits de Copa, l’equip hagi d’anar de gira per Fontajau i Mollet del Vallès. «Un punt de trasbals hi ha però sabíem que passaria i cap problema. Hem de fer-ho tan bé com sapiguem perquè no afecti. Al Firal hi estem de luxe», diu Surís.
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