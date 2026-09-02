Futbol
Condemnat el futbolista del Reial Madrid Raúl Asencio per conduir ebri a Gran Canària
Segons avança ‘Atlántico Hoy’, el defensa grancanari va acceptar una multa i la retirada del carnet després de donar positiu en un control d’alcoholèmia a San Bartolomé de Tirajana
Johanna Betancor Galindo
El defensa grancanari del
, Raúl Asencio, ha sigut condemnat per un delicte contra la seguretat viària després de reconèixer que conduïa sota els efectes de l’alcohol al sud de Gran Canària. La informació ha sigut avançada per ‘Atlántico Hoy’, que detalla que el jugador va acceptar la condemna durant un judici ràpid celebrat a l’agost.
Segons publica aquest mitjà, Asencio no ha començat amb bon peu la nova temporada a les ordres de José Mourinho. Després de quedar apartat de l’equip per una lesió soferta al juliol, el futbolista ha sigut condemnat després d’admetre els fets en seu judicial.
Els fets van tenir lloc el 16 d’agost passat a San Bartolomé de Tirajana, quan va ser interceptat pels agents durant un control preventiu de trànsit.
Sempre segons ‘Atlántico Hoy’, el jugador va reconèixer els fets tres dies després, el 19 d’agost, durant un judici ràpid celebrat al municipi grancanari. El Jutjat li va imposar una multa de quatre mesos, amb una quota diària de 120 euros (14.400 euros en total), a més de la retirada del permís de conduir durant vuit mesos.
Gairebé quatre vegades la taxa permesa
El diari assenyala que Asencio no va tenir cap accident ni va protagonitzar una conducció temerària. El defensa circulava en un Porsche quan va ser requerit en un dels controls rutinaris que realitzen la Policia Local i la Guàrdia Civil durant les nits de lleure del sud de Gran Canària.
En la prova d’alcoholèmia va donar un resultat de 0,90 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire exhalat, una xifra que supera àmpliament el límit penal de 0,60 mg/l establert perquè la infracció administrativa passi a constituir un delicte contra la seguretat viària.
Pendent d’un altre judici
La sentència, que és ferma al tractar-se d’una condemna de conformitat, arriba pocs dies abans que el futbolista torni a asseure’s a la banqueta.
Tal com recorda Atlántico Hoy, Asencio té assenyalat per als pròxims 3, 4 i 7 de setembre el judici oral per la causa en la qual està acusat junt amb tres exjugadors més del planter del Reial Madrid per la presumpta difusió de vídeos de contingut sexual gravats al sud de Gran Canària.
El procediment
En aquest procediment es jutja la gravació i difusió no autoritzada de vídeos de contingut sexual registrats el 2023 al sud de Gran Canària.
Segons la informació publicada per Atlántico Hoy, Asencio no va participar en les relacions sexuals ni va realitzar les gravacions, però la fiscalia afirma que va compartir un dels vídeos amb un tercer sabent que les imatges havien sigut obtingudes sense el consentiment de les joves. Els fets van tenir lloc en un hotel d ’Amadors.
El Ministeri Fiscal sol·licita per al futbolista dos anys i mig de presó per un presumpte delicte contra la intimitat, tot i que manté oberta la possibilitat de retirar l’acusació si el jugador demana perdó a les víctimes durant el judici.
Els altres acusats
Les perjudicades han acceptat les disculpes i han sigut indemnitzades, tot i que el procediment continua al tractar-se d’un delicte semipúblic.
Per la seva banda, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez i Andrés García, els altres tres exjugadors investigats, s’enfronten a una petició de quatre anys i set mesos de presó a l’estar acusats, a més, de la presumpta distribució de pornografia infantil, ja que una de les víctimes era menor d’edat quan van passar els fets.
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