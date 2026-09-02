Dominykas Stenionis fitxa pel Fiatc Girona
El base lituà signa un contracte temporal i amb una opció de continuïtat fins a final de temporada
El FIATC Girona ha anunciat aquest dimecres el fitxatge del base lituà Dominykas Stenionis, que arriba al conjunt gironí amb un contracte temporal i una opció de continuïtat fins a final de temporada. El jugador, de 24 anys i 1,79 metres d’alçada, procedeix del Valmiera Glass VIA de Letònia.
La incorporació de Stenionis respon a la necessitat de reforçar la direcció de joc després de la lesió d’Isaac Vázquez. El director esportiu del club, Fernando San Emeterio, ha explicat que l’equip vol afrontar l’inici de la doble competició amb tres jugadors en aquesta posició.
Stenionis va iniciar la seva trajectòria al Zalgiris Kaunas la temporada 2019/20, on va jugar durant tres temporades amb el segon equip. En la seva última temporada al club, però, va deixar el Zalgiris per incorporar-se al Nevezis, de la primera divisió lituana, on va jugar durant dues temporades.
La temporada 2024/25 va fitxar pel Lietkabelis, també de la primera divisió lituana, amb qui va debutar en competició europea a l’EuroCup. La seva última temporada l'ha disputat al Valmiera Glass VIA de Letònia, on ha signat unes mitjanes de 13,7 punts, 2,8 rebots i 7,9 assistències per partit, amb una valoració mitjana de 17,1.
Amb l’equip letó, Stenionis va ser protagonista en la conquesta de la Latvian-Estonian Basketball League. Durant els sis partits del play-off, el base va elevar les seves prestacions fins als 17,2 punts, 4,8 rebots i 6,8 assistències per partit, amb una valoració mitjana de 19. Aquesta mateixa temporada, també va aconseguir el títol de la Latvian Basketball Cup, després que el Valmiera s’imposés al Ventspils a la final, en què Stenionis va ser escollit MVP.
El seu creixement al Valmiera va anar de la mà de l’entrenador Kaspars Vecvagars, conegut per l’afició del Bàsquet Girona. L’exjugador letó va fitxar pel Bàsquet Girona el juliol de 2021 i va formar part de l’equip que aquella temporada va aconseguir l’ascens de la LEB Or a la Lliga Endesa.
Abans de debutar en competició europea amb el Lietkabelis, Stenionis ja havia participat en l’Adidas Next Generation Tournament amb el Zalgiris Kaunas U18 durant la temporada 2019/20.
Internacional amb les categories inferiors de la selecció lituana, Stenionis ha disputat campionats d’Europa i del món amb els combinats U19 i U20. Amb la selecció U19 va participar en el Campionat del Món disputat a Letònia el 2021, mentre que el 2022 va disputar el Campionat d’Europa U20 a Montenegro, on Lituània va acabar en segona posició, per darrere d’Espanya.
El base lituà ja ha debutat amb la selecció absoluta. Ho va fer el passat 28 d’agost de 2026, en el partit davant Turquia corresponent a la fase europea de classificació per a la Copa del Món FIBA 2027.
San Emeterio considera que el base està preparat per fer el salt a la Lliga Endesa després del seu rendiment a Letònia. El director esportiu destaca que, malgrat la seva baixa estatura, és un jugador “amb molt caràcter i molt elèctric”, amb capacitat per desequilibrar, generar avantatges per als companys i crear-se els seus propis llançaments.
“Creiem que encaixa molt bé en el ritme al qual volem jugar i en la nostra manera d’entendre el bàsquet”, ha afirmat San Emeterio. El club ha optat inicialment per un contracte temporal, tot i que hi ha l'opció que Stenionis continuï a Girona durant tota la temporada.
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