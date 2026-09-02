Flick reconfigura l’atac: sense ‘nou’ marca el doble de gols
El tècnic alemany firma el millor inici golejador el seu tercer any, amb Raphinha d’ariet després de perdre Lewandowski i Ferran. El capità exhibeix un 71% d’encert: set xuts, cinc gols.
Marcos López
Tot just són tres partits. No és res en la immensitat d’una temporada en què, en el millor dels casos, es pot arribar a 60. No és res, però alhora és molt. Tres partits i 12 gols ha marcat el nou Barça de Flick, guiat per un precís Raphinha, que ha anotat cinc gols, el 42% d’un equip que ha viscut una profunda revolució en l’atac amb el fitxatge de tres davanters.
Juga el Barça sense nou, un davanter caçagols. I Flick, que en la seva curta vida com a entrenador de clubs només havia tingut Robert Lewandowski (primer al Bayern Múnic, després al Barça) com a eix de la davantera, s’ha reinventat a ell mateix. Si no tens aquest especialista en construeixes un. I en temps rècord. Raphinha ha ofert una veritable exhibició: davant l’Elx, tres rematades a porta, dos gols; contra l’Athletic, un xut a porta, un gol; contra el Rayo, tres xuts, dos gols. El seu tant per cent d’encert (71%) sorprèn tothom.
Abans tot s’orientava cap a la banda dreta, el quilòmetre zero. Lamine Yamal era origen i final de l’atac. Ara, en canvi, hi ha un altre poderós focus de llum a l’esquerra després de l’aposta per Xavi Espart i la situació d’Anthony Gordon més enganxat al costat de la calç. El Barça és un equip més simètric, i alhora més imprevisible, en el seu camí cap al gol. Han canviat dues de les tres peces de la davantera. Només Lamine és al seu lloc.
Raphinha s’ha desplaçat cap al centre i ara l’equip té molt més joc interior, fet que comporta un avantatge per als extrems, que reben la pilota en més bones condicions. No és pas casual, per tant, que a l’estiu en què Lewandowski va marxar als Estats Units i Ferran Torres va triar el retrobament amb Luis Enrique al Paris SG, el Barça hagi sigut més eficaç que mai.
Tres per un
Flick no solament ha modelat en un mes aquesta nova manera d’atacar, sinó que s’ha reconfigurat els budells. Deco li ha portat tres davanters pel preu d’un Diomande. Amb Gordon, que té el Camp Nou entregat, va esquivar l’exagerada inflació de la Premier. De Karim Adeyemi en va esprémer el desig de venir a Barcelona. I Gabriel Jesús és una solució creativa.
Per tots tres, el Barça n’ha abonat 102 milions. El Madrid n’ha invertit 120 per Diomande, que no és titular perquè Mourinho considera que cal anar "amb calma". Solament ha jugat 57 minuts i no ha xutat ni una sola vegada. Ni a fora ni a porta. Flick, mentrestant, ha firmat el millor inici golejador de la seva època al Barça.
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