Gabriel Jesus, el fitxatge de Déu
El davanter brasiler es presenta com un creient que sempre ha pensat que obtindria una recompensa a "dos anys molt dolents" després de la greu lesió de genoll. L’exjugador del City i l’Arsenal buscarà al Barça la seva tercera Champions.
Joan Domènech
Un futbolista molt creient que pot arribar a pensar que l’error o l’encert no són propis, sinó que venen determinats per un ésser o una força superior. Així es va presentar Gabriel Jesus amb la samarreta del Barça. Feliç, convençut que el destí li oferiria una satisfacció després d’una època de patiment. La llum tòpica al final del túnel el va enlluernar la setmana passada, quan el club blaugrana reapareixia en el seu camí després d’avortar l’impossible trajecte iniciat per contractar Julián Álvarez.
"Si soc aquí és perquè Déu té un pla per a la meva vida", va dir el religiós Gabriel Jesus, tot i que, alhora, assegurava que no creia en les casualitats, sinó en la feina. Després de passar "dos anys molt dolents" per una greu lesió de lligaments al genoll esquerre i les dificultats per tornar a jugar amb l’Arsenal la temporada passada, va afirmar que pressentia "que em passaria una cosa bona".
Va passar que Deco li va trucar a ell i als seus agents i entre tots van temptejar les possibilitats de sortir de la grisa Londres –per la suplència que l’esperava a l’Arsenal– per aparèixer a l’assolellada Barcelona. Ni de bon tros té la titularitat assegurada, ni aparentment a l’abast. Els seus companys van clavar cinc gols al Rayo, com si volguessin ensenyar-li l’alt nivell que haurà de donar per jugar al Camp Nou.
La tercera Champions
Entre Déu i els humans ho han arreglat perquè Gabriel Jesus firmi per tres anys pel Barça. El davanter brasiler, de 29 anys, ha pogut comprovar que entrarà en un equip que té un atac "de puta mare". Va deixar anar la grolleria impròpia d’un creient perquè és una expressió molt escoltada. Des que va aterrar al Manchester City el 2017, ha après a parlar espanyol. Per Pep Guardiola, per Mikel Arteta –els seus entrenadors al City i a l’Arsenal–; per Eric Garcia, per Rodri, per Mikel Merino... Va demanar perdó immediatament.
Es va manejar en castellà Gabriel Jesus, que es presenta a Barcelona amb la simple pretensió de ser un més a l’hora de donar un cop de mà a un equip bicampió de Lliga. Ell té un historial lloable (dues Champions, amb el City i l’Arsenal, entre altres títols) i qualificava de "somni" afegir el tercer trofeu amb el Barça. Sap que és el principal repte de la temporada blaugrana.
"Quan era petit faltava a l’escola per veure els partits de la Champions quan jugaven Ronaldinho i Deco", va confessar a la sala comercial del club, després d’haver passat pel despatx presidencial de Joan Laporta. "Sé que els brasilers han escrit una gran història aquí", va afegir, en una al·lusió que servia per incloure el Ronaldinho del passat i el Raphinha de l’actualitat.
Amb el capità competirà per ocupar el centre de l’atac, tot i que Gabriel Jesus, de 29 anys, va recordar que es va formar com a davanter jugant d’extrem. Pitjor encara si ha de litigar amb Lamine Yamal. O amb el veloç Anthony Gordon a l’altre costat, que ha començat a guanyar-se l’afició culer en tot just tres partits.
Una desena part
Amb la humilitat per bandera i la fe en Déu, és Gabriel Jesus qui ha conquerit la samarreta amb el 9 a l’esquena, i no Julián Álvarez. Costarà una desena part del que val l’argentí. Dels cent milions que va rebutjar l’Atlètic als 10 més cinc en variables que accepta l’Arsenal.
"No m’ofèn ni em molesta", va replicar al saber que era la segona, tercera o quarta opció. "Només em molesta que diguin que soc mal tio, em molesta no jugar". Ara és feliç per veure reforçada la seva fe. "Quan m’entrenava separat dels jugadors de l’Arsenal donava el màxim creient que em passaria una cosa bona". Va trigar, però va passar. "Fa 10 anys vaig tenir l’oportunitat de venir aquí, però la vida em va portar per un altre camí". Potser va ser Déu.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Obren a una masia aïllada de Beget un negoci de cultiu i disseny amb flors de temporada
- Necrològiques del 31 d'agost de 2026
- Una àvia de 70 anys, la persona amb més aura de Blanes
- 48 hores perquè Quique Cárcel tanqui la plantilla del Girona
- Necrològiques de l'1 de setembre de 2026