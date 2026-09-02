El Movistar es deixa l’ànima per protegir la corona de Mas
El francès Bastien Tronchon dona la sorpresa i s’imposa en la desena etapa sense canvis en la general i amb el ciclista mallorquí al capdavant de la taula.
Sergi López-Egea
Hi ha dies en què toca treballar en equip. A la carretera, els sis companys que té Enric Mas al Movistar el protegeixen i s’esforcen perquè no li falti de res i no hagi de pedalar més del compte en una dècima etapa que tots saben que acabarà a l’esprint, que es liquida a més de 44 quilòmetres per hora de mitjana i on un francès, gairebé desconegut, Bastien Tronchon, aconsegueix la victòria per sorpresa.
Uns compleixen l’objectiu; Movistar, que passi l’etapa manxega de la carrera sense sobresalts per a ells, perquè saben que si Mas aconsegueix la victòria serà un revulsiu per animar Telefónica a continuar vinculada al ciclisme més enllà del 2029 mentre busquen l’arribada d’un segon patrocinador. D’això se n’encarrega l’agència You First Gersh, dirigida per David Brabender, fill de la llegenda madridista del bàsquet Wayne Brabender.
Els ciclistes pedalen mentre els auxiliars, massatgistes, mecànics i cuiner (tots els equips preparen el menjar per als corredors lluny dels menús dels hotels), a dues hores llargues amb cotxe de la meta, els esperen amb tot preparat: les maletes a les habitacions, les lliteres obertes per al massatge, els camions mecànics amb les eines preparades per reparar les bicis si fa falta i amb el cuiner passant pels supermercats de la zona de pernocta, els que utilitzen els ciutadans corrents –les cadenes que tots coneixen–, per efectuar la compra de queviures.
L’operació de Pogacar
Des de moltes hores abans que els ciclistes es posin en acció, els camions, les furgonetes, el petit bus que s’obre i amplia perquè serveixi de restaurant als ciclistes ja estan aparcats en zones habilitades als hotels, normalment fora de ciutats com Cartagena. El tragí és constant i quasi no dona temps als auxiliars per seguir per televisió els últims quilòmetres de l’etapa.
En poc temps tot s’omple de vehicles de mida mitjana mentre els escapats lluiten perquè tingui èxit una escapada que tots saben que té les potes curtes, perquè són molts els equips que es volen menjar un tros del pastís i no hi ha prou pastís per a tothom. Tronchon dona la sorpresa. Amb ell no es comptava a la taula de la Vuelta. Suma, als 24 anys, la tercera victòria professional el seu primer any al Groupama, equip que va passar pel Tour d’incògnit.
Poc després d’acabar l’etapa, ja tot està disposat als hotels. Cada equip porta un metge, que no pot assistir els corredors en competició perquè això és tasca exclusiva de l’equip d’especialistes contractat per l’organització i que atén els corredors no només en caigudes, sinó en tota mena d’indisposicions; des d’una rascada, a la picada d’un insecte o a la pell cremada pel sol.
Però, en ocasions, han de reaccionar ràpid quan es produeixen accidents greus com el que va patir Tadej Pogacar, que el va apartar de la Vuelta. Dilluns a la tarda va ser operat a Barcelona pel cirurgià Xavier Mir. La intervenció va tenir lloc a l’Hospital Universitari Dexeus. Va sortir tot bé però el metge català es va trobar amb un panorama complicat i va haver de reconstruir la clavícula esquerra, cosa que deixa pràcticament inviable la participació de l’astre eslovè al Mundial de Mont-real del 27 de setembre.
"Sempre em poso nerviós perquè en qualsevol moment poden passar mil coses. És la primera vegada que soc líder, i per això vull disfrutar cada segon", va reconèixer Mas després de l’etapa, perquè sap que si treus un moment una mà del manillar per deixar l’ampolleta al portabidons pots ensopegar amb una pedra i veure com se t’esfumen els somnis.
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