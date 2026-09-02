La Sea Otter Europe més massiva escalfa motors
Del 18 al 20 de setembre, la ciutat de Girona acollirà la desena edició del festival internacional de ciclisme més gran del sud d’Europa
DdG
Ja està tot preparat perquè Girona torni a convertir-se en la capital internacional del ciclisme. Del 18 al 20 de setembre, la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava-Girona by Garmin celebrarà la seva desena edició, la més gran de la història, amb un festival que reunirà en un mateix espai a esportistes professionals, aficionats, famílies, marques internacionals i professionals del sector.
Després de reunir 74.000 visitants l’any passat, el festival torna amb una edició de rècord que creix un 10% en superfície expositiva, supera les 500 marques presents i ofereix un programa amb activitats pràcticament ininterrompudes durant tres dies. Una proposta pensada tant per als qui competeixen al màxim nivell com per als qui simplement volen passar un cap de setmana envoltats de bicicletes.
Durant tres dies, Girona reunirà algunes de les competicions més prestigioses del calendari internacional juntament amb proves populars perquè qualsevol aficionat pugui viure el festival sobre la bicicleta.
Entre les grans cites destaca la 226ERS UCI Gravel World Sèries, classificatòria per al Campionat del Món UCI de Gravel, i l’HERO UCI Cross-country Marathon World Cup, que tancarà la temporada mundial d’XCM. També se celebrarà la Shimano Super Cup Massi, una de les competicions internacionals de XCO més destacades, com el Campionat d’Espanya XCE, la Continental Sèries XCE i la XCC Continental Sèries, que reuniran a alguns dels millors especialistes de les disciplines més explosives del BTT.
Els ciclistes amateurs també podran formar part del festival amb proves com la SCOTT Marathon BTT, la Copa del Món XCM Open, La Tramun Curta, la Ciclobrava by Lapierre o la Continental Gravel Ride Tour, adaptades a diferents nivells i modalitats.
El programa esportiu es completarà amb la Shimano Super Cup Youth, la Copa Girona Trial, el Mini DH i la MTB Classic, reforçant l’aposta del festival pel ciclisme de base, les activitats familiars i la promoció de totes les disciplines ciclistes.
A més, enguany se celebrarà la Canyon Social Gravel Cronoescalada, que obrirà inscripcions el dilluns 7 de setembre i tindrà lloc divendres a la tarda.
Gaudir en família
Una de les principals novetats de l’edició d’enguany serà la presentació de corredors en l’escenari principal. Així, divendres a la tarda tindrà lloc la presentació de la 226ERS UCI Gravel World Sèries, mentre que dissabte al matí serà el torn de l’UCI Cross-country Marathon World Cup.
La Sea Otter Europe és molt més que un festival ciclista. Durant els tres dies hi haurà activitats de tota mena, com l’activitat de pintacares i el taller de xapes que se celebraran cada dia del festival; actuacions de música en directe i sessions de DJ; la màgia del Mag Lluc dissabte al matí; activitats infantils; una completa oferta gastronòmica amb diverses zones de food trucks; i conferències obertes al públic a l’Auditorium Vera.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tres homes n'agredeixen un altre a Girona per robar-li el mòbil i descobreixen un dels lladres amagat entre escombraries
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- Segueix el final del mercat de fitxatges: última hora del Girona, Segona Divisió i les grans lligues
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- Una àvia de 70 anys, la persona amb més aura de Blanes
- Montilivi pot veure l’equip amb més valor de mercat de Segona