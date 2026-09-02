La versió zen de Mourinho
El preparador lusità, que va marxar esbroncat del Bernabéu el 2013, ofereix un perfil més reflexiu i conciliador en aquesta segona etapa al Reial Madrid.
Fermín de la Calle
El Reial Madrid ha arrencat la temporada 2026-27 amb força i la tornada de José Mourinho ha canviat l’atmosfera que envoltava l’equip blanc. De l’escepticisme s’ha passat a la il·lusió que han despertat els set partits que ha disputat el conjunt madridista sense derrota entre la pretemporada i aquest inici de lliga en què encara no ha tingut cap taca.
Els quatre amistosos de pretemporada amb empat davant la Fiorentina (2-2) i victòries contra Ferencváros (1-2), Deportivo (0-1) i Schalke 04 (0-3) han servit d’aperitiu als triomfs de lliga aconseguits a Cornellà (1-2) i al Bernabéu davant la Reial Societat (4-1) i Màlaga (4-0). La segona etapa de Mourinho a la banqueta blanca ha començat amb bon peu i ara per ara el Madrid exhibeix un pas ferm en les altures sumant tots els punts possibles i anotant 10 gols en tres partits.
La millor notícia per al madridisme, però, és la reinvenció de Mourinho, que exhibeix un perfil zen molt allunyat de la versió aspra i tumultuosa de la seva primera etapa. El tècnic s’ha mostrat conciliador i constructiu en l’actitud i, sobretot, en el discurs, des que va aterrar a Valdebebas, on fa setmanes que treballa amb el seu equip. Així, el portuguès ha deixat declaracions molt sorprenents en aquest inici de temporada en què de moment no ha hagut d’afrontar cap situació compromesa perquè els resultats l’acompanyen. Ni tan sols quan l’equip va rebre alguns xiulets en els primers minuts del partit contra la Reial Societat, que era l’estrena dels blancs davant el seu públic, el portuguès es va molestar. Lluny d’això, a la sala de premsa va mostrar aquest afany conciliador amb la mateixa grada que el va acomiadar el 2013 amb esbroncades i pancartes en contra seu. "Els xiulets i els aplaudiments tenen alguna cosa de justícia", va advertir després de la golejada a la Reial.
El termòmetre del setembre
A 63 anys, el tècnic lusità arriba amb molta més experiència a l’esquena i un tarannà molt més reflexiu. Poc en queda, pel que sembla ara que els resultats bufen a favor, del discurs resultadista que mostrava en la seva etapa anterior. "L’equip ha de créixer emocionalment", advertia a la prèvia del Màlaga. L’únic moment incòmode pel qual ha passat va arribar en el tram final de la primera part del partit davant la Reial, quan Sucic va empatar quatre minuts després del gol inicial de Mbappé. Els donostiarres trepitjaven l’àrea de Courtois amb massa facilitat i als aficionats no els agradava el que veien.
Tot es va arreglar després d’una segona part en què dos gols més de Mbappé i un altre de Vinícius van segellar la golejada. I Mourinho va tornar a deixar una reflexió inusual en el tècnic lusità. "Em va agradar la tranquil·litat de l’equip davant de la dificultat". Aquest estat zen del lusità té, per a molts, una càrrega d’impostura que quedarà de manifest quan l’equip ensopegui o no li surtin les coses com té previst.
Al setembre té cinc partits dels quals tres poden ser un bon termòmetre per conèixer l’abast real d’aquest Madrid de Mourinho. Els blancs visitaran el Benito Villamarín divendres, 4 de setembre, rebran l’Inter a Champions al Bernabéu el 8 i tancaran el mes jugant el derbi davant l’Atlètic el dissabte 20 al Metropolitano. A més, rebran el Rayo el 12 a La Castellana i visitaran l’Elx el dia 15 en la sisena jornada.
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