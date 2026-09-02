Víctor Maffeo (Olot) comença el treball de camp: «El pitjor ja ha passat»
Víctor Maffeo (Sant Joan Despí, 2000) comença el treball de camp i torna a tocar la pilota, després de patir una ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre el passat mes de març. El lateral dret es mostra agraït per renovar amb l’Olot: «A un jugador que se’t lesiona i que no hi serà durant mitja temporada per què li hauries de fer un contracte?»
«El pitjor ja ha passat», sospira Víctor Maffeo. El futbol va tornar a posar a prova el defensa de l’Olot el passat mes de març quan va patir una ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre, amb afectació al menisc i al lligament medial. La lesió, que es va fer tot sol de manera fortuïta, va ser «exactament igual» que la que va tenir el 2023 quan era jugador del Deportivo Manchego, només que en aquella ocasió va ser al genoll dret. «Ha estat com reviure-ho una altra vegada. Hi ha dies que costa, la veritat, perquè encara veig la imatge i em dic a mi mateix: ‘No puc creure que m’hagi passat a mi’. Però bé, això va com va i no depèn de mi. L’únic que puc controlar és la mentalitat amb la qual ho afronto», diu el de Sant Joan Despí.
Ho sabia de l’altra vegada i, tot i que mai ha deixat d’entrenar també la ment, durant el procés de recuperació s’ha estat «recolzant força» en un psicòleg d’Olot. «El més dur d’una lesió com aquesta és la ment. O sigui, has d’estar bé anímicament per poder-te cuidar realment i recuperar-te bé. S’han de seguir les pautes que toquen, no intentar retallar terminis... Avui dia, els doctors, fisios i tots els professionals que et tracten ja fan el millor perquè tornis com més aviat millor. No és com abans que t’obrien el genoll sencer i apa. Però, és clar, has de tenir una bona mentalitat per avançar en el procés», raona.
Maffeo ho ha posat tot de part seva per seguir els terminis establerts i aquesta setmana ha començat el treball de camp: «Estic molt content. Les sensacions han estat bones, que és el més important». Malgrat que encara està fora de la dinàmica de grup, el lateral dret celebra tornar a tocar la pilota i compta els dies per tornar a estar disponible per Roger Vidal. Segons els terminis, hauria de reaparèixer entre desembre i gener de l’any vinent.
«El míster m’ha demanat que sigui jo mateix al vestidor. Sempre hem tingut molta unió entre tots, som una família, i en Roger m’ha deixat clar que formo part d’ella encara que estigui lesionat. Quan l’equip s’hagi de posar la granota de treball, seré el primer», apunta. Maffeo valora que li arribés l’oferta de renovació per part de l’Olot. «Al final, a un jugador que se’t lesiona i que no hi serà durant mitja temporada per què li hauries de fer un contracte? Molts clubs s’ho plantejarien perquè no el podràs utilitzar sobre la gespa. L’Olot s’ha portat molt bé. Des del primer moment han volgut que hi sigui i m’estan ajudant en la recuperació», agraeix.
Objectiu: el play-off
Víctor Maffeo té temps per pensar i examinar l’equip detingudament. El defensa, de 25 anys, es mostra «optimista» de cara a l’inici de la lliga 2026-27 aquest diumenge contra l’Ebre al Municipal d’Olot (17.30 h) i posa el gran objectiu de la temporada. «Tot el que no sigui classificar-nos com a mínim per al play-off seria per mi una decepció. Crec que tenim plantilla per fer-lo. Si treballem i es compleix el que proposa el míster, per què no?», diu.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Obren a una masia aïllada de Beget un negoci de cultiu i disseny amb flors de temporada
- Necrològiques del 31 d'agost de 2026
- Una àvia de 70 anys, la persona amb més aura de Blanes
- 48 hores perquè Quique Cárcel tanqui la plantilla del Girona
- Necrològiques de l'1 de setembre de 2026