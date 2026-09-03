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El comiat

Casadó marxa trist a la cessió al Dépor

El migcampista del Barcelona Marc Casadó.

El migcampista del Barcelona Marc Casadó. / Alejandro García / EFE

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El Periódico

Barcelona

Marc Casadó pagava amb la cara a punt d’agafar el vol cap a la Corunya i firmar la seva cessió al Deportivo. Deixar el club de la seva vida davant la impossibilitat de comptar per a Hansi Flick ha sigut un glop amarg.

"El Dépor està muntant un bon projecte. L’afronto amb ganes i il·lusió. Deixar de jugar al Barça sempre és complicat, però el Dépor m’ha proposat un projecte molt guapo", va afirmar el centrecampista català amb un to que no semblava el més entusiasmat.

Casadó es va inclinar pel Dépor sense desvincular-se del Barça malgrat que el club preferia una venda, desatenent l’interès de Turquia i l’Aràbia Saudita. El Dépor té una opció de compra de 30 milions, el preu pel qual tenia el Barça taxat el jugador internacional.

En les últimes setmanes, Casadó s’ha entrenat al marge dels seus companys. "Ja he parlat amb el club i tots tenim coses a millorar", va respondre Casadó al ser preguntat per si li va molestar la postura que va prendre l’entitat blaugrana.

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El Dépor ha invertit gairebé 26 milions en jugadors com el porter Leo Román (Mallorca), el davanter Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella) i el defensa José María Giménez (Atlètic), entre d’altres.

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