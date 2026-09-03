EL BRAÇ DE LA DISCÒRDIA
Dura i impactant primera imatge del braç dret de Marc Márquez
Marc Márquez Alentá (Ducati), nou vegades campió del món, acaba de publicar, mig camuflada entre altres imatges, una foto molt cridanera i, en cert punt, estremidora en què es pot veure clarament l’enorme diferència del braç dret, danyat, i l’esquerre.
Emilio Pérez de Rozas
És possible, molt possible, que molt pocs se n’hagin adonat. Marc Márquez (Ducati), de 33 anys, nou vegades campió del món de motociclisme, pilot que persegueix el seu desè títol mundial de MotoGP (està ja a tan sols 19 punts del líder del campionat, el madrileny Jorge Martín), acaba de publicar una sèrie d’imatges en el seu Instagram, que semblen destinades a una comunicació el més normal i habitual de sempre, però que té, crec jo, un anunci tremendament dur, seriós i cridaner: la tremenda diferència que, per primera vegada, podem apreciar, entre el braç esquerre, sa, i el malmès braç dret que ha patit ja set intervencions quirúrgiques.
És molt possible, coneixent Márquez, que el pilot de Cervera (Lleida) hagi volgut mostrar al món l’autèntica realitat de la seva condició física. En l’últim Gran Premi d’Aragó, dijous passat, el campió del Lenovo Ducati va tornar a repetir que comença a estar bastant fart d’haver de respondre per l’estat del braç. El meu braç és el que és i l’última operació ha anat molt bé, ja que ja no em sorprenen, ni em provoca accions inesperades, però hem de continuar treballant en ell, tot i que la condició és la que és i jo competiré així i crec que puc competir al més alt nivell en aquestes condicions però, per descomptat, el braç ha sigut molt maltractat amb tantes operacions. Però, repeteixo, puc lluitar per la victòria».
És evident que Marc Márquez ha volgut enviar, amb aquesta espectacular imatge en què es pot apreciar l’enorme diferència física entre el braç i l’espatlla dreta i l’esquerra, un missatge als que creuen que sovint no diu la veritat sobre el seu real estat. ‘Il Cannibale’ no ha enganyat mai al declarar que el seu braç «no tornarà a ser com el d’abans, com el del 2019, pero tampoco resulta un impediment perquè pugui competir al més alt nivell. Si m’obliga, sovint a pilotar de forma diferent, però això no significa que el braç m’impedeix córrer i mirar de guanyar».
Marc Márquez mostra, per primera vegada, l’estat real del braç i l’espatlla dreta, que, comparat amb l’esquerra, demostra que el pilot de Cervera (Lleida) mai ha mentit sobre l’autèntic estat del braç: no és com el dret, però no li impedeix guanyar.
Hi ha també la possibilitat que Marc Márquez vulgui tancar, amb la publicació d’aquesta estremidora imatge, el debat i, sobretot, la llista de preguntes constants que pateix quan apareix a la sala de premsa de qualsevol circuit on es corre un gran premi. És més que segur que, la setmana vinent, a Misano, li preguntin sobre aquesta imatge i és més que segur que Marc mirarà de tancar, definitivament, el debat: aquest és el meu braç i amb ell provaré de tornar a ser campió del món.
La imatge, quan dic que és estremidora, és que fa la sensació ¿oi? que, just sota de l’aixella dreta, és com si l’hagués mossegat un tauró, ja que falta moltíssima massa muscular i, possiblement, aquesta sigui una de les carències, al marge de les conseqüències derivades de la complicada setena intervenció, d’inicis de temporada.
És evident que l’aturada estiuenca, abans de tornar a la competició a Silverstone (Anglaterra), ha suposat una lleugera millora a l’estat d’aquest braç tan maltractat, però no és menys cert, com insisteix Marc, que la recuperació total o la possibilitat que el braç torni a ser el d’abans és materialment impossible, tot i que mai se sap.
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