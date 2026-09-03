Apunt
Fitxem Pogacar
Sergi Mas
Hi ha una màxima històrica que apunta que el destí final de cada temporada –i aquesta, amb la igualtat imperant entre els clubs, encara més– consisteix a obtenir el màxim nombre de punts en el tram dels últims deu partits. Per molt a prop que estiguem (l’Espanyol o un altre club) del pou, si en la tanda dels deu últims s’optimitzen els resultats, t’acabes salvant. Bé, doncs he MIRAT el calendari i no estic gaire d’acord amb aquesta màxima.
Per concretar: aquesta temporada la Lliga s’acaba a casa el 30 de maig. En els últims deu partits viatgem al Bernabéu, Getafe, Camp Nou, Martínez Valero, La Cartuja i Riazor. I venen a l’RCDE Stadium l’Athletic, el Màlaga, la Reial Societat, el València i l’Alabès. Jo ja porto el bolquer posat.
Però hem de ser optimistes. En els últims dies hem fitxat Bryan Zaragoza i Gorosabel. Bé, hem fitxat... Per ser equànimes i exactes, qui l’ha contractat és Velocity Sports Limited, actual propietària de l’RCD Espanyol. Tinc la sensació que això ho tenim poc en compte, perquè en una altra època molta gent esmentava Rastar, cosa que ara pocs fan amb l’actual empresa.
Són bons reforços. Però ara que ha vingut a Barcelona a operar-se després del seu accident a la Vuelta una bèstia humana més coneguda per Tadej Pogacar, jo a l’eslovè l’enviava des de la Dexeus a Cornellà-el Prat i que diumenge contra el Sevilla surti al camp amb una perruca similar a les grenyes de Dolan. Amb aquest tio al camp no hi ha rival que ens aguanti un assalt.
Acabo recordant Gerard Piqué, ambaixador constant de la causa periquita perquè cada vegada que ens esmenta ens surt a preu zero. L’exfutbolista va gravar i va emetre un vídeo aquest dilluns en què vaticinava (i en el fons desitjava) el descens de l’Espanyol, juntament amb Llevant i Racing. ¡Si és que, per divertir-se, en el fons ens necessita!
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