Laporta bat el seu rècord de fitxatges
El president repeteix l’estratègia del 2022, quan va reforçar l’equip abans de pujar a Montjuïc, on els ingressos se’n ressenten. Llavors es va gastar 159 milions, ara 174. El club no ha patit aquesta vegada el drama de les inscripcions.
Joan Domènech
No ho sembla, però el Barça ha batut el rècord d’inversió de la segona era Laporta. I de la primera. No ho sembla per ser una quantitat que empal·lideix si es compara amb la despesa dels directes competidors a la Champions, el gran repte blaugrana del curs. L’estiu de les vaques grasses ha de prevenir les restriccions que vindran.
Els 174 milions compromesos, més un enorme pic imprecisable per les variables dels set fitxatges (el vuitè, Joao Cancelo, va sortir gratis), es mantenen lluny, no obstant, dels disbarats que va cometre Josep Maria Bartomeu en les campanyes 2017-18 (325 milions, límit absolut de la història, tot el cobrat per Neymar i cent quilos més) i 2019-20 (250 milions).
Laporta ha tornat a superar el llistó dels cent milions en el sisè estiu que firma talons. La vegada anterior (159 milions) va servir per armar un equip capaç de guanyar la Lliga 22-23, com així va ser. I la Supercopa de propina. Havia de ser un grup fort que resistís la pujada a Montjuïc. Els ingressos caurien en picat –l’aforament del Lluís Companys és la meitat que el del Camp Nou–, i la compra de jugadors es reduiria al mínim. Els problemes sorgien per sostenir el límit del fair play.
Set fitxatges
El Barça ha pogut inscriure ara tots els futbolistes. Tot i que l’alta de Gabriel Jesús es demorés fins tard. S’ha permès el luxe de regalar un dorsal de primer equip a Brian Fariñas, centrecampista del filial de 20 anys. Lluirà el 4 de Ronald Araujo.
Les vaques grasses s’aprimaran en la pròxima campanya, no en l’actual. Els set fitxatges, igual que la vegada anterior, s’anticipen a les futures penúries econòmiques. El reforç futbolístic es dona per fet cada any. Fins i tot quan la despesa sembla simbòlica. Els 29 milions del 2025 van servir per incorporar un porter digne del campió: Joan Garcia.
El Barça n’ha fitxat un altre (Dominik Livakovic) per cobrir la sortida de Ter Stegen per 2 milions; Rodrigo Hernández (60 milions) multiplica el poder que aportava Marc Casadó, i els cinc davanters miraran de pal·liar els gols que garantien Robert Lewandowski i Ferran Torres.
Els 70 milions d’Anthony Gordon el situen en el 14è lloc dels fitxatges més cars de l’estiu, però és el rècord particular de Joan Laporta. Karim Adeyemi n’ha costat 22 al Borussia Dortmund, lluny de l’estocada dels 105 milions d’Ousmane Dembélé, i Gabriel Jesús ha suposat un cost de 10 milions, una desena part del que exigia l’Atlètic per Julián. Jesse Bissiwu (8,5) i Hamza Abdelkarim (1,5) creixeran al filial.
L’estadi donarà més diners
Aquesta campanya s’atendrà al Camp Nou, i els ingressos aniran augmentant a mesura que es vagi obrint la tercera graderia, completa però sense seients encara. Els dos pisos de les llotges estan construïts. Però la pròxima Lliga es començarà a Montjuïc.
Durant l’estiu del 2027 s’ha d’instal·lar la visera que cobrirà l’estadi i es preveu una durada de quatre mesos com a mínim. Els ingressos tornaran a baixar i el club ha de començar a tornar el deute de l’Espai Barça. En la pròxima assemblea de compromissaris es demanarà l’ampliació del crèdit.
Els 174 milions del Barça contrasten amb els 225 milions d’un esplèndid Florentino Pérez (en va pagar 15 més per José Mourinho). Entre els dos grans han invertit menys que el Manchester City (526 milions). Allà es preparen per afrontar l’era post Guardiola.
- Tres homes n'agredeixen un altre a Girona per robar-li el mòbil i descobreixen un dels lladres amagat entre escombraries
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Segueix el final del mercat de fitxatges: última hora del Girona, Segona Divisió i les grans lligues
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- Xavi Espart m’esgota
- El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja