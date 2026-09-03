ACTUALITAT BLANCA
Raúl Asencio, condemnat per conduir ebri a Gran Canària
El central del Reial Madrid va ser caçat al volant amb una taxa d’alcoholèmia gairebé quatre vegades superior al màxim permès.
Johanna Betancor / Galindo Benyara Machinea
Raúl Asencio, defensa central del Reial Madrid, ha sigut condemnat per un delicte contra la seguretat viària després de conduir sota els efectes de l’alcohol al sud de Gran Canària. La informació avançada per Atlántico Hoy va detallar que el jugador va acceptar la condemna durant un judici ràpid celebrat a l’agost.
Els fets van tenir lloc el 16 d’agost a San Bartolomé de Tirajana, quan va ser interceptat pels agents durant un control preventiu de trànsit. En la prova d’alcoholèmia va donar una taxa de 0,90 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire exhalat, per sobre del límit penal establert i gairebé quatre vegades el màxim permès (0,25 mg/l). Asencio gaudia d’un dia lliure, mentre es recuperava d’una lesió que li ha impedit debutar aquesta temporada amb el Reial Madrid.
Després de donar positiu en el control, el 19 d’agost es va celebrar un judici ràpid a San Bartolomé de Tirajana, en el qual el jugador va acceptar una sentència de conformitat. El Jutjat li va imposar una multa de quatre mesos, amb una quota diària de 120 euros (14.400 euros en total), a més de la retirada del permís de conduir durant vuit mesos. El Reial Madrid li ha obert expedient pels fets.
Judici pel vídeo sexual
La notícia es va conèixer el dia abans que arrenqui, avui, el judici que Asencio té pendent per difondre sense consentiment un vídeo sexual de dues dones, una menor d’edat. El central no trepitjarà la presó ni afrontarà cap responsabilitat criminal per la difusió del vídeo. No obstant, per sortir de la causa haurà de passar primer pel banc dels acusats i demanar perdó a les víctimes en el judici que se celebra a partir d’avui. És la condició que ha imposat la fiscalia per retirar els càrrecs en contra seu després de la carta de disculpes enviada pel futbolista a la magistrada i d’indemnitzar les dues perjudicades.
La defensa va sol·licitar el sobreseïment de les actuacions partint del perdó de les afectades, que van passar de sol·licitar una condemna de quatre anys de presó per la comissió de presumptes delictes de pornografia infantil i revelació de secrets a retirar els seus escrits. L’única acusació que es va mantenir, a partir d’aquell moment, va ser la del ministeri públic, que li va imputar dos il·lícits contra la intimitat i va reclamar en conseqüència una pena de dos anys i sis mesos de presó.
Les acusacions particulars sol·licitaven en els seus escrits el pagament d’una responsabilitat civil de 58.000 euros, que es desglossa en 27.000 per les lesions temporals, 21.000 per les seqüeles i l’estrès posttraumàtic i 10.000 pel dany moral ocasionat. Van acabar per arribar a un acord amb el futbolista, la quantia del qual no ha transcendit perquè les parts mantenen que és un aspecte "confidencial" de les negociacions.
- Tres homes n'agredeixen un altre a Girona per robar-li el mòbil i descobreixen un dels lladres amagat entre escombraries
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Segueix el final del mercat de fitxatges: última hora del Girona, Segona Divisió i les grans lligues
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- Xavi Espart m’esgota
- El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja