Futbol internacional
Sense por dels 100 milions
La Premier ha disparat la despesa en el mercat d’estiu a nivells hiperinflacionaris. Més de 4.000 milions, cinc vegades més que la Lliga. Ja no es paguen quantitats de nou xifres per estrelles indiscutides, sinó per jugadors físics com Enzo Fernández o Elliot Anderson.
Albert Guasch
Produïa tendresa llegir aquest estiu recordatoris del fitxatge pel Barça de Ronaldo Nazário. Fa 30 anys d’això. Va costar 2.500 milions de pessetes, uns 15 milions d’euros, un rècord mundial en el mercat de llavors. Els diaris preguntàvem a experts on es dirigia el món del futbol, quina bogeria era aquesta. Avui 15 milions és una oportunitat de mercat, un risc baix, un noi que just despunta en un filial, un farciment. A la Premier en particular operacions de 15 milions d’euros les tanca l’assistent de l’assistent del director esportiu. Anglaterra acaba de posar el llaç a un mercat estiuenc d’opulència, en el qual s’ha gastat més de 4.000 milions d’euros, cinc vegades més que la Lliga, i els fitxatges de més de 100 milions s’han normalitzat.
Ningú s’escandalitza per res ja en el futbol actual, però un repàs superficial de la llista dels últims traspassos a la Premier genera abans que res perplexitat. Perquè els protagonistes dels sumptuosos fitxatges no són uns Ronaldo Nazário precisament. ¿145 milions per Enzo Fernández? (del Chelsea al Manchester City). ¿138 per Morgan Rogers? (de l’Aston Villa al Chelsea). ¿135 per Elliot Anderson? (del Nottingham al Manchester City). Tres jugadors que no desequilibren, que no són golejadors nats, que no canvien partits. Igual que amb altres futbolistes que han mogut quantitats impactants. Parlar d’hiperinflació és quedar-se curt.
¿Què passa a la Premier? Ja se sap que el múscul britànic és fort. Cap dels clubs, propietat gairebé tots de poderosos fons d’inversió, té problemes per quadrar comptes. Els ingressos per televisió marquen diferències. Sembla que qualsevol mitjania, ben representat, pot moure xifres astronòmiques. ¿Sandro Tonali, 108 milions? ¿Matheus Fernandes, 99? ¿Savinho, 87? No és estrany que en comparació amb fa una dècada el volum econòmic de les operacions s’hagi triplicat folgadament. De 1.200 milions als 4.000 d’ara.
En els mitjans anglesos s’han entrevistat directors tècnics i experts i existeix la creença general que un traspàs multimilionari serveix de precedent per als altres. Estableix un punt de referència. Si Anderson costa 135, doncs Rogers no pot ser menys. Aquest episodi demostra la rapidesa amb què es mou el mercat. I constata que jugadors i agents sempre en volen més. A més, el futbolista anglès és particularment car. I com que els clubs no necessiten vendre per afinar pressupostos, demanen sempre a l’alça.
Objectiu Champions
Després s’ha instal·lat la teoria de prioritzar futbolistes bregats en la Premier. El mantra és que l’exigència física és superior a les altres lligues. Per això el City s’atreveix a pagar al Chelsea 145 milions per Enzo Fernández, l’operació més elevada de la història de la Premier. Ja va obtenir aquest honor el gener del 2023 amb els 121 milions que el club londinenc va pagar al Benfica. Un jugador correcte que al Barça seria presumiblement carn de banqueta.
El Tottenham, desesperat per sortir de la cornisa del descens, ha gastat molt en 10 futbolistes, tots de la lliga anglesa. No ha canviat de moneda en els 355 milions apostats. El City de l’era post-Guardiola ha invertit com cap, 529 milions, i també ha seguit aquesta idea, tot i que amb l’excepció del jove marroquí Ayyoub Bouaddi, procedent del Lilla per 100.
L’objectiu de tots és entrar a la Champions, competició lucrativa pels ingressos del dia de partit, pel simple fet de participar i per acords comercials. La recerca del rendiment immediat preval.
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