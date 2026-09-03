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Tribunals

Les dues víctimes del vídeo sexual perdonen Raúl Asencio i la resta de futbolistes processats

El perdó de les dues joves permet retirar l’acusació per difusió dels vídeos, però no els càrrecs per pornografia infantil

Mourinho, sobre Asencio: «Tots cometem errors, però acumular-los és una cosa diferent»

Mourinho, sobre Asencio: «Tots cometem errors, però acumular-los és una cosa diferent»

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Les dues joves que apareixen als vídeos de contingut sexual que han fet seure al banc dels acusts el defensa del Reial Madrid Raúl Asencio i els seus excompanys Ferran Ruiz, Juan Rodríguez i Andrés García han confirmat a la jutge que han perdonat els quatre implicats.

El perdó que les víctimes del cas han formalitzat davant la jutge penal número 5 de Las Palmas de Gran Canària a l’inici del judici habilita la fiscalia per retirar l’acusació que formula per als quatre per delictes de revelació de secrets (difondre unes imatges de contingut íntim sense permís).

No obstant, no anul·la els càrrecs de pornografia infantil que es presenten també contra Ruiz, Rodríguez i García (no contra Asencio) per haver gravat un vídeo sexual amb una menor (una de les noies tenia 16 anys al succeir els fets, el 2023), un tipus de delicte en què el perdó de la víctima no extingeix la responsabilitat.

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Després d’escoltar aquestes manifestacions de les dues denunciants, la jutge ha ordenat una aturada en la vista.

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