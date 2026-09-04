Fariñas i Espart, els fills 3.0 de Flick
L’entrenador blaugrana ratifica la seva aposta pel planter impulsant dos joves més amb dorsal del primer equip en el seu tercer estiu, com va fer abans amb Casadó, Bernal, Martín i Dro.
Joan Domènech
Brian Fariñas lluirà el 4 i Xavi Espart ja ha lluït el 12. Són els nous fills que ha creat Hansi Flick en el naixement de la seva tercera temporada al Barça.
A l’espera que responguin a la confiança del pare, que els ha concedit la samarreta del primer equip quan podrien continuar portant la identificació del filial, el 28 i el 32, com han exhibit en la pretemporada, per exemple, els dos del planter formen la llorigada 3.0 de l’entrenador alemany.
Per primera vegada en molt temps, el Barça ha ocupat les 25 fitxes del primer equip, i notables excedents de quota (Marc Casadó, Álvaro Cortés, Jofre Torrents, Tommy Marqués...) han hagut de buscar una sortida fora de casa. Deu dels 25 jugadors han brotat dels camps de Sant Joan Despí. Per això el Barça presenta la plantilla més jove de la Lliga, amb una mitjana d’edat de 24,4 anys.
Flick ha incrustat Fariñas (20 anys) i Espart (19) a la família sense necessitat, però convençut que l’alegraran. Espart, de formació centrecampista, ha brillat com a lateral esquerre fins a apagar els seus dos competidors per un lloc que no és el seu, però del qual s’ha apropiat. Alejandro Balde no ha jugat ni un minut i Joao Cancelo només 28, el que menys de la plantilla. Fariñas, un altre centrecampista, lluitarà a la salvatge jungla, per freqüentada (vuit jugadors per a tres llocs), però Flick intueix que donarà guerra també en la defensa com el seu germà Espart. Flick, en aquest sentit, conserva el mateix pensament i obertura de mires que va tenir en els dos estius precedents per donar vol a joves desconeguts, tot i que en aquelles ocasions un punt forçat per la falta de diners en fitxatges. Els èxits avalen la seva filosofia.
L’estiu dels Marcs
El tècnic alemany va aterrar el 2024 i va abordar una pretemporada amb jugadors del planter després de l’Eurocopa. A la plantilla ja hi havia Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Héctor Fort i Fermín amb desenes de partits a Primera. Hansi va parir dos jugadors que es convertirien en bàsics. No va sentir vertigen ni por per donar el timó als Marcs, Casadó i Bernal, i que conduïssin el Barça a les tres primeres victòries de la Lliga que es va conquistar nou mesos després.
Casadó va ser un element important; Bernal, la personificació de la desgràcia amb la lesió de lligaments encreuats del genoll esquerre que el va apartar més d’un any. Va tornar la temporada passada i es va assentar en la titularitat, que no ha abandonat.
Després dels bessons homònims, Flick va tenir un nou descendent. Ningú esperava que Gerard Martín, ocasional relleu de Balde al lateral esquerre, s’acabés convertint en el substitut d’Iñigo Martínez. La plorera per la sortida del carismàtic central basc destí a l’Aràbia Saudita va durar dos telenotícies. Les dues jornades que Martín no va jugar per no haver sigut inscrit. Va disputar 51 partits de 57 de possibles, sense lesions, amb un partit de sanció i tres descansos que li va donar el pare Hansi.
Un fill rebel
Hi va haver altres fills. Un va sortir rebel i va voler abandonar la casa familiar. Dro Fernández era un altre infantament estiuenc, menor d’edat, que al gener va marxar al París Saint-Germain. Un desagraït a ulls de Hansi. L’entrenador va agafar una enrabiada monumental.
Brian Fariñas Pérez (Benicarló, 9 de febrer del 2006) va arribar al Barça el 2018 procedent del Vila-real i encara no ha debutat a la Lliga. Flick va frenar durant l’estiu la cessió al Girona. El volia per a ell després de veure’l treballar a les seves ordres. Xavier Espart Font (Barcelona, 21 de maig del 2007) fa tota la vida que és al Barça. Des dels 8 anys, ha pujat tots els esglaons fins al final.
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