El gran negoci del planter
El Reial Madrid ha ingressat aquest estiu 210 milions d’euros per la venda de futbolistes formats a Valdebebas i el Barça també ha començat a treballar en aquest format, recaptant 44,5 milions per jugadors de La Masia.
Sergio R. Viñas
El Reial Madrid ha fet aquest estiu quatre fitxatges amb pagament de traspàs, pels quals ha abonat un total de 225 milions d’euros fixos, que poden arribar a créixer amb diferents variables. Han sigut 125 milions per Diomande, 55 per Cucurella, 25 per Espí i 20 per Dumfries. Doncs bé, gairebé tot aquest desemborsament, uns 210 milions, l’ha finançat venent jugadors del planter amb qui no compta a curt i mitjà termini.
El club blanc fa temps que no és capaç de fer un forat dins la seva plantilla a grans projectes de futbolistes criats al seu planter, però compensa la falta de rendibilitat esportiva de La Fábrica amb traspassos milionaris. En la majoria de casos, amb opcions de recompra, drets de tempteig posteriors i la conservació de la meitat dels drets federatius dels jugadors. Una pràctica que, tot i que a una escala més petita, també està explorant el Barça, que ha ingressat uns 44,5 milions d’euros per jugadors del planter que no entraven en els plans de Hansi Flick.
De Gonzalo a Nico Paz
Dels 13 jugadors del planter pels quals ha ingressat diners el Reial Madrid –sense comptar Fran García–, només Gonzalo García (40 milions) pertanyia al primer equip. El davanter ha marxat al Fulham d’Arbeloa, mateix destí que César Palacios (10) i Manuel Ángel Morán (4), dos jugadors a qui l’entrenador de Salamanca va donar minuts la temporada passada al Bernabéu.
Jacobo Ortega (10), Víctor Valdepeñas (8) i Fran González (3) són els altres tres futbolistes que l’any passat jugaven en les categories inferiors del Reial Madrid i han abandonat Valdebebas aquest estiu. Com en els altres casos, el club blanc ha negociat el control a mitjà termini del futur de tots ells: o tornen al Bernabéu mitjançant una recompra o generaran ingressos futurs en cas d’un potencial traspàs del seu nou club.
I aquesta última via és la que de veritat ha generat grans plusvàlues al Reial Madrid aquest estiu. Víctor Muñoz (20,5), Mario Gila (15), Álex Jiménez (12,5), Álvaro Rodríguez (12,5), Chema Andrés (11,5) i Mario Martín (3) ja no pertanyien al club blanc, però han engreixat les seves arques després de ser traspassats pels clubs que al seu dia van comprar al Madrid el 50% dels seus drets federatius. Alguns ni tan sols van arribar a debutar al primer equip.
Menció a part mereix el cas de Nico Paz (60). El Madrid li va vendre al Como la meitat de la seva fitxa l’any passat i aquest estiu, en una complexa operació, li ha traspassat l’altre 50%, i s’ha garantit una opció de recompra per valor de 80 milions. El desig de l’internacional argentí de seguir a les ordres de Cesc va motivar l’operació més rendible del Madrid aquest estiu.
Deco també deixa anar llast
El Barça, per la seva banda, ha ingressat 44,5 milions per vuit futbolistes del seu planter, sense comptar pessics gairebé anecdòtics per drets de formació per jugadors com Cucurella o Nico González, ni els 11 milions que ha pagat el Mònaco per Ansu Fati. Marc Casadó i Alejandro Balde van poder engreixar el compte, però el primer finalment va sortir cedit i el lateral esquerre es manté a la plantilla.
Com està fent el Madrid, el club blaugrana també ha apostat aquest estiu per vendre el 50% d’alguns jugadors del planter, i ha conservat opcions preferents de recompra. Tommy Marqués (11 milions), Héctor Fort (8,5), Jofre Torrents (6), Guille Fernández (4), Toni Fernández (4) i Álvaro Cortés (3,4) han deixat el Barça aquest estiu amb aquesta fórmula. La mateixa que va utilitzar el club amb Jan Virgili (4,5) fa un any i que ara li ha reportat un nou ingrés després de passar del Mallorca al Bruges belga.
L’últim cas és el d’Iñaki Peña (3), un exemple diferent per l’edat (27 anys) i perquè s’ha desvinculat definitivament del Barça, que no s’ha reservat cap opció preferencial pels seus drets. En total, uns 44,5 milions d’euros, gairebé tant com el que va ingressar per Ferran Torres i més del doble del que va pagar per Adeyemi. La Masia, a més de proveir el primer equip, també omple els comptes blaugrana.
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