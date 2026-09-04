Il·lusions renovades per al Girona B i l’Olot en l'inici de la nova temporada a Segona RFEF
Ángel Donato s’estrena al filial, mentre que Roger Vidal iniciarà el tercer curs de garrotxí
El Girona B i l’Olot confien començar el curs 2026-27 amb les mateixes bones sensacions que han acabat la pretemporada. El filial blanc-i-vermell debutarà aquest diumenge al camp del Barbastre (17.30 h) amb la principal novetat a la banqueta, després de l’arribada d’Ángel Donato pel salt de Quique Álvarez al primer equip, mentre que els garrotxins ho faran el mateix dia i hora a casa, en plenes Festes del Tura, contra l’Ebre. Roger Vidal iniciarà la tercera temporada consecutiva al conjunt olotí, però serà la primera que competeixi al grup 2. Els canvis que hi ha hagut a Segona RFEF, passant a jugar a la zona nord (La Rioja, Navarra i Aragó), han fet que tots dos tècnics afrontin el nou any amb les il·lusions renovades.
«L’equip va assimilant les idees a poc a poc, el model de joc. Ha estat una pretemporada súper exigent. Estic molt content amb els nois per com estan afrontant tots els entrenaments i partits i per com estan adquirint el missatge», explica un Donato que està «súper feliç perquè el grup, el cos tècnic i la directiva m’han acollit súper bé». Sobre l’estrena davant el Barbastre, l’entrenador alacantí ha dit que «serà un partit molt exigent. També són un equip amb nou míster que estan assimilant un model de joc diferent, tenen una proposta atractiva. Haurem de donar la nostra millor versió per sumar els tres punts». L’objectiu per als blanc-i-vermells serà «anar partit a partit i millorar en el dia a dia».
Per la seva part, Vidal també té «ganes que arribi el moment»: «Estem preparats. S’ha treballat per poder afrontar la temporada amb garanties. Tant de bo puguem començar amb victòria a casa. Treballarem per això. Sabem de la dificultat del partit, però l’equip hi creu». Respecte al primer rival, el preparador ha comentat que destaca per «un joc directe molt perillós i amb un punta de referència». «Hem de ser capaços de ser molt responsables defensivament i gestionar les transicions davant d’una pèrdua perquè no ens puguin fer mal».
A Olot consideren que «el canvi de grup afectarà en el nostre joc perquè els rivals tenen una idea diferent i segurament ja es veurà amb l’Ebre». No obstant això, «l’Olot és l’Olot i no variarà del de la temporada. Haurem de ser més incisius en el joc directe i créixer».
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