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Jassel Pérez ja és a Girona

L'escorta dominicà ha conegut el pavelló de Fontajau

Txus Escosa, Jassel Pérez i Fernando San Emeterio

Txus Escosa, Jassel Pérez i Fernando San Emeterio / Sergi Geronès

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L’escorta dominicà ha aterrat al pavelló de Fontajau, on l'han rebut Stefi Batlle, CEO del club; Txus Escosa, general manager; i Fernando San Emeterio, director esportiu del FIATC Girona.

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