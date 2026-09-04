La justícia absol Asencio, Mourinho l’avisa
El central queda lliure dels càrrecs del delicte de revelació de secrets per un vídeo sexual després de ser condemnat per conduir amb una alta taxa d’alcoholèmia. El Reial Madrid li ha obert un expedient.
Fermín de la Calle
Raúl Asencio, jugador del Reial Madrid, va quedar absolt del delicte de revelació de secrets del qual se l’acusava per haver mostrat a un amic seu el vídeo sexual d’una menor d’edat gravat al sud de Gran Canària. "Reitero les disculpes i agraeixo a les víctimes per haver acceptat el meu perdó", va manifestar el futbolista blanc després d’haver reconegut ahir els fets durant el judici.
Virginia Peña, la magistrada encarregada d’enjudiciar el cas, va dictar una sentència després d’arribar a un acord entre la fiscal i les defenses. La decisió és ferma perquè les parts van manifestar la intenció de no recórrer-la i dona tancament al procediment després de tres anys.
La resolució condemna a un any de presó per un delicte de difusió de pornografia infantil els altres tres acusats, que en el moment de l’ocorregut eren futbolistes del Reial Madrid C: Andrés García, Juan Rodríguez i Ferran Ruiz. No obstant, al no tenir antecedents penals i ser una pena inferior a dos anys de presó, no ingressaran en un centre penitenciari tret que tornin a delinquir.
Finalment, les denunciants van renunciar a qualsevol acció civil o penal que pogués correspondre’ls. Durant les declaracions davant la jutge, van assegurar que perdonaven els implicats de manera lliure i sense haver rebut pressions. "Ho faig amb la meva pròpia voluntat perquè acabi ja això", va expressar una de les víctimes per videoconferència.
En un comunicat que va ser emès ahir a la tarda, Raúl Asencio afirmava el següent: "Avui, després de molt temps de silenci i de respectar un procés judicial en el qual sempre vaig confiar, puc dir que he sigut absolt".
El penediment
La sentència arriba només 24 hores després que es conegués que Asencio havia sigut condemnat per un delicte contra la seguretat viària després de conduir sota els efectes de l’alcohol al sud de Gran Canària. Els fets, ja enjudiciats, van passar el 16 d’agost a San Bartolomé de Tirajana, quan el futbolista del Reial Madrid va ser interceptat pels agents durant un control preventiu de trànsit mentre estava conduint un vehicle d’alta gamma. En la prova d’alcoholèmia va donar una taxa de 0,90 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire exhalat, per sobre del límit penal establert en 0,60. El màxim que es permet als conductors se situa en 0,25 mil·ligrams, i el madridista superava en gairebé quatre vegades els límits de la infracció administrativa.
A més, l’oficina de premsa del Tribunal Superior de Justícia de les Canàries va confirmar que el futbolista va acceptar la condemna durant un judici ràpid celebrat a l’agost. Preguntat per aquest últim incident, a la roda de premsa prèvia del partit que enfrontarà avui el Reial Madrid i Betis a Sevilla (21.00 hores), Mourinho va ser categòric: "Vaig parlar amb ell quan vaig arribar. Ho vaig fer en funció de coses del passat. Des que vaig arribar, ja no parlo més. No ho faig més de situacions de fora de Valdebebas. Perquè dins és un professional de veritat. Quan estava bé, ningú s’entrenava més i millor que ell. Ara que està lesionat, és el primer a arribar i l’últim a sortir. Dedicació extrema. Però el jugador del Reial Madrid ho és 24 hores al dia. El que fas fora pot danyar el teu prestigi i el del club. No soc feliç. Tots cometem errors, però acumulats és diferent".
Posteriorment va confirmar que el club li ha obert un expedient. "Jo, com a entrenador, mentre l’expedient està obert, el veig com un jugador del Reial Madrid. M’ajuda a estar fora d’aquest problema". Asencio també es va manifestar sobre l’incidenti va afirmar: "Estic profundament penedit del que ha passat i assumeixo plenament la meva responsabilitat". Ara li toca al Reial Madrid pronunciar-se.
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