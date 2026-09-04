L’Espanyol presenta Bryan Zaragoza, el fitxatge estrella de Monchi
Begoña González
El RCD Espanyol va tancar dimarts el mercat d’estiu amb un total de set fitxatges –sis d’ells cessions–, i així va donar per inaugurada la primera era de treball del nou director esportiu blanc-i-blau, Ramón Rodríguez Monchi, des que va arribar al càrrec el maig d’aquest 2026. Un dels fitxatges estrella del club català va ser l’extrem malagueny Bryan Zaragoza, presentat ahir amb el defensa Andoni Gorosabel, acabat d’incorporar, també. Amb aquests fitxatges, la direcció general esportiva i el cos tècnic busquen rendiment immediat. Internacional absolut amb Espanya, el jugador andalús es va formar i va debutar en l’elit amb el Granada i després va passar pel Bayern, l’Osasuna, el Celta i el Roma.
El futbolista, que arriba cedit pel club alemany, va explicar que el seu objectiu és recuperar les bones sensacions i tornar a passar-ho bé en un terreny de joc. "Soc on volia ser. S’ha creat il·lusió amb el meu fitxatge i això és bo. No sento pressió", va afirmar Zaragoza després de dir Monchi que el jugador havia fet un "esforç econòmic important" per venir a l’Espanyol.
Gorosabel, per la seva banda, arriba amb una situació diferent perquè no ha pogut completar una pretemporada en condicions després d’un problema que va tenir a l’abductor, però confia a complir l’objectiu de la temporada. "Busquem la permanència", va afirmar.
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