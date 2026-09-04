La Mitja de Girona esgota el 80% de les inscripcions
La cursa, que tindrà lloc el 28 de febrer de 2027, ha assolit els 4.000 inscrits en menys d’un dia, amb 3.000 dorsals reservats en dues hores
DdG
En menys de 24 hores des de l’obertura de les inscripcions, 4.000 corredors i corredores ja han assegurat la seva participació en la Mitja Marató Ciutat de Girona, que tindrà lloc el 28 de febrer de 2027. De fet, 3.000 dorsals es van reservar en només dues hores, una xifra que posa de manifest l’expectació que ha generat el retorn de la prova.
La Mitja Marató Ciutat de Girona va començar a escriure la seva història l’any 1995 i, després de celebrar la seva 22a edició l’any 2016, va deixar de formar part del calendari esportiu de la ciutat. Ara, deu anys després, la prova torna per iniciar una nova etapa amb l’objectiu de convertir-se novament en una de les grans cites atlètiques de Girona.
Amb 4.400 dorsals ja adjudicats, només queden 600 inscripcions disponibles. Un cop s’exhaureixin aquestes últimes places, les inscripcions, que es poden fer a www.mitjamaratogirona.cat, quedaran definitivament tancades.
El regidor d’Esports, Joventut i Ciutat Universitària i de Llengua Catalana, Adam Bertran Martínez, va remarcar que «Girona és una ciutat esportiva de primera, i recuperant esdeveniments d’aquest impacte com la Mitja no fem més que refermar la voluntat de situar la ciutat de Girona al mapa esportiu. Volem agrair la confiança de totes les persones que estan fent possible recuperar la Mitja Marató, que era un compromís que vaig prendre amb la ciutat i la resposta demostra que la ciutadania vol tornar a tenir aquesta gran cita esportiva al calendari».
21,097 quilòmetres
El 28 de febrer de 2027, Girona tornarà a córrer els 21,097 quilòmetres d’una prova pensada per gaudir, superar-se i perseguir la millor marca personal. La prova tindrà la sortida al Pavelló Municipal Girona-Fontajau i serà una cursa homologada per la Federació Catalana d’Atletisme. El recorregut passarà per set barris de Girona i també pels municipis de Salt i Sarrià de Ter, en un circuit urbà, ràpid i amb poc desnivell.
Es tracta d’un recorregut pensat tant per als corredors i corredores que busquen volar i aconseguir una bona marca com per a aquells que simplement volen gaudir de l’experiència i tornar a viure l’ambient d’una gran mitja marató a la ciutat.
La prova comptarà amb avituallaments, llebres, animació, cronometratge oficial, assistència mèdica i tots els serveis necessaris perquè els participants puguin gaudir de la cursa amb totes les garanties.
A més del vessant esportiu, aquesta edició de la Mitja Marató Ciutat de Girona tindrà un important component solidari. Un euro de cada inscripció, juntament amb les donacions voluntàries dels participants, es destinarà al Consorci Sant Gregori per contribuir directament al benestar de les persones ateses.
La recaptació permetrà impulsar el projecte Cases Confortables, una iniciativa orientada a millorar els espais i fer més confortable el dia a dia de les persones ateses. Aquesta actuació forma part del compromís del Consorci per avançar cap a un model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP).
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