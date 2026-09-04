Peralada i l'Escala: Tornar a la lliga després d’un estiu de canvis
L’Escala i el Peralada afronten una nova campanya a Tercera RFEF marcada per les retirades de Gelmà i Josu, d’una part, i Romero i Baró, de l’altra
L’Escala i el Peralada tenien ganes ja de tornar a competir. Ambdós equips han passat un estiu de canvis, marcat per les retirades de pesos pesants del vestidor com Marc Gelmà i Josu Prieto a l’Escala i de Sergi Romero i Alan Baró al Peralada, i han hagut de reinventar-se i aprendre a viure sense ells.
Totes les novetats es podran veure des d’aquest cap de setmana en el tret de sortida de la temporada 2026-27 de Tercera RFEF. L’equip de David Gurillo serà el primer en sortir de la meta amb el partit d’aquest dissabte contra la Grama al Nou Miramar (18.00 h); mentre que el torn per als d’Àlex Marsal serà l’endemà, diumenge, amb la visita al camp del San Cristóbal (12.00 h).
«Serà un partit molt exigent. La Grama és un equipàs i sempre hi ha també aquell nervi de començar la competició sense voler cometre errors. Intentarem fer-ho com a la pretemporada, volent dominar i sent valents en la pressió amb l’ajuda de la nostra gent per sumar els tres punts», apunta Gurillo. L’entrenador, que afronta la segona temporada consecutiva a la banqueta, s’ha convertit en el líder d’un l’Escala que també dirigeix des de la direcció esportiva: «Hem hagut de fer un equip molt nou perquè en continuen pocs respecte el curs passat, però crec que hi ha encara marge de millora i tenim identitat».
Sobre l’objectiu, no pot ser cap altre que la permanència. «Ha de ser el mateix. Intentar arribar als 40-42 punts que ens permetin estar tranquils i que l’Escala estigui una temporada més a Tercera RFEF. Hem de valorar continuar a la categoria i haver-nos consolidat amb el pressupost del club, sobretot tenint en compte que cada vegada és més difícil trobar jugadors perquè hi ha molts equips que tripliquen o quadrupliquen el que nosaltres podem oferir. Som humils i treballem en el dia a dia per intentar començar el millor possible».
També a l’Alt Empordà, el Peralada d’Àlex Marsal és a punt per al debut. «Esperem poder competir bé davant el San Cristóbal, tot i els canvis que hem tingut, per tornar d’allà amb la primera alegria», comenta el tècnic gironí que encetarà la quarta temporada consecutiva al capdavant del conjunt xampanyer (ja era al club abans fent de segon). «Soc una persona que quan està a gust en un lloc s’hi està molt de temps, ja ho vaig fer al Girona. Han pogut sortir altres coses, però soc al millor lloc. Aquí em deixen treballar», valora.
Pel que fa a l’objectiu, Marsal considera que «només el fet que la gent es plantegi que el Peralada pot fer el play-off vol dir que aquests anys ho hem fet bé. És un privilegi que la gent pugui pensar això». No obstant això, el preparador toca de peus a terra i recorda que «hem de ser realistes i saber que a Tercera RFEF cada vegada hi ha més diners i equips que són més professionals. Nosaltres potser podem tenir la sensació que empetitim, però al final s’ha de demostrar en el dia a dia. Aquí és on hem de ser bons nosaltres per ser el més competitius possible el cap de setmana. No ens posem límits».
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