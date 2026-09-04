Veure el debut europeu del FIATC Girona val entre 10 i 40 euros
L’entitat gironina va posar a la venda les entrades dels partits confirmats de tota la temporada, inclús els d’Europa
Els aficionats del FIATC Girona ja saben quin preu tindrà el fet de formar part de la primera nit europea de l’equip masculí: entre 10 i 40 euros. Aquesta és l’escala de preus que va des del bloc extensible central, on hi ha les entrades més econòmiques, a les de central inferior, que tenen un cost de 40 euros. El club va posar a la venda les entrades dels partits confirmats de tota la temporada a Fontajau sota el lema ‘No és veure-ho, és viure-ho’. L’esmentada estrena a la FIBA Europe CUP serà el dimarts 6 d’octubre a les 20 hores contra un rival encara per determinar.
Pel que fa a les entrades VIP, la forquilla es mou entre els 110 euros de la fila 0 als 170 de la Players Zone.
Dies abans del debut a Europa, el diumenge 27 de setembre a les 17 hores, tindrà lloc el primer partit a casa corresponent a la Lliga ACB contra l’UCAM Múrcia. L’escala de preus és exactament la mateixa. El derbi contra el Joventut de finals d’octubre, per exemple, és un pèl més car, i les entrades generals es mouen entre els 20 i els 50 euros; veure el Barça a principis de desembre encara val més, de 32 a 66 euros; el mateix que quan toqui el Madrid.
El valor de l’Eurolliga
També es van donar a conèixer els preus corresponents a la fase prèvia de l’Eurolliga que disputarà l’Spar Girona el dimecres 30 de setembre a les 20.15, també davant d’un rival per definir. Les més cares corresponen a la zona central i tenen un preu de 12 euros; a lateral, en valen 10; a fons, 8; i a la zona familiar, entre 3 i 5. Els menors de 3 anys sense seient tenen l’entrada gratuïta. Totes les VIPS valen 50 euros.
El primer partit de Lliga a Fontajau contra l’AzulMarino, el divendres 9 d’octubre (per confirmar), té el mateix preu. Veure l'Avenida o el Saragossa ja puja fins als 20, 15, 12, i 8/10, respectivament. Les VIPS poden enfilar-se fins als 75 euros.
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