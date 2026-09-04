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Veure el debut europeu del FIATC Girona val entre 10 i 40 euros

L’entitat gironina va posar a la venda les entrades dels partits confirmats de tota la temporada, inclús els d’Europa

Fontajau, durant el partit entre el Bàsquet Girona i el Joventut de l'any passat.

Fontajau, durant el partit entre el Bàsquet Girona i el Joventut de l'any passat. / Aniol Resclosa

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Els aficionats del FIATC Girona ja saben quin preu tindrà el fet de formar part de la primera nit europea de l’equip masculí: entre 10 i 40 euros. Aquesta és l’escala de preus que va des del bloc extensible central, on hi ha les entrades més econòmiques, a les de central inferior, que tenen un cost de 40 euros. El club va posar a la venda les entrades dels partits confirmats de tota la temporada a Fontajau sota el lema ‘No és veure-ho, és viure-ho’. L’esmentada estrena a la FIBA Europe CUP serà el dimarts 6 d’octubre a les 20 hores contra un rival encara per determinar.

Pel que fa a les entrades VIP, la forquilla es mou entre els 110 euros de la fila 0 als 170 de la Players Zone.

Dies abans del debut a Europa, el diumenge 27 de setembre a les 17 hores, tindrà lloc el primer partit a casa corresponent a la Lliga ACB contra l’UCAM Múrcia. L’escala de preus és exactament la mateixa. El derbi contra el Joventut de finals d’octubre, per exemple, és un pèl més car, i les entrades generals es mouen entre els 20 i els 50 euros; veure el Barça a principis de desembre encara val més, de 32 a 66 euros; el mateix que quan toqui el Madrid.

El valor de l’Eurolliga

També es van donar a conèixer els preus corresponents a la fase prèvia de l’Eurolliga que disputarà l’Spar Girona el dimecres 30 de setembre a les 20.15, també davant d’un rival per definir. Les més cares corresponen a la zona central i tenen un preu de 12 euros; a lateral, en valen 10; a fons, 8; i a la zona familiar, entre 3 i 5. Els menors de 3 anys sense seient tenen l’entrada gratuïta. Totes les VIPS valen 50 euros.

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El primer partit de Lliga a Fontajau contra l’AzulMarino, el divendres 9 d’octubre (per confirmar), té el mateix preu. Veure l'Avenida o el Saragossa ja puja fins als 20, 15, 12, i 8/10, respectivament. Les VIPS poden enfilar-se fins als 75 euros.

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