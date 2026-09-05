Alcaraz salva la trampa de Wu i entra a vuitens
L’astre murcià resol en tres sets la tercera ronda contra el tennista xinès i se cita amb Tommy Paul en un pols d’alt nivell a la recerca dels quarts.
Albert Briva
Carlos Alcaraz ja està de nou en els vuitens de final de l’US Open després de guanyar, en un enrevessat partit, al tennista xinès Wu Yibing (6-3, 6-4 i 6-1). El murcià sabia que la prova contra Wu seria molt més complicada del que molts podien pensar i, malgrat resoldre-la sense cedir ni un sol set, la va haver de treballar, i molt. Amb la victòria, ja són 17 triomfs consecutius en partits de Grand Slam, i encadena així la que ja és la millor ratxa en tota la seva carrera. Per buscar-ne una més, el murcià sap que haurà de pujar encara més el seu nivell, ja que el sempre difícil Tommy Paul l’espera demà.
Alcaraz sobretot haurà de millorar les prestacions en el servei i la regularitat amb la dreta, ja que per moments va fer massa errors no forçats i el murcià va acabar desesperant-se en algun moment sobre la pista.
No hi va ajudar el ritme que va proposar Wu des de l’inici, que va fer impossible que Alcaraz pogués trobar regularitat en el joc. El xinès, com és habitual en ell, va jugar a trencar la pilota a la mínima oportunitat sense témer la sentència: va acabar sumant 35 errors no forçats i va deixar en anècdota els pocs intercanvis llargs que es van poder veure en el partit. Malgrat això, el murcià va saber trobar la fórmula de bon inici per imposar-se en el primer parcial. Semblava que la inèrcia seguiria en el segon set, amb avantatge inicial de nou per a Carlitos, que un altre cop es va veure sorprès per un Wu que va endurir molt el partit.
Amb jocs llargs i travats intercanviant errors i encerts entre tots dos jugadors, la segona mànega es va allargar fins a l’hora de joc i va acabar amb una ruptura d’Alcaraz que li posava els vuitens a l’abast. Amb el marcador ja molt en contra, la confiança de Wu es va anar apagant i els seus errors van deixar a un gustós Alcaraz la resolució d’un set que li va entregar el bitllet per a la segona setmana.
Badosa, eliminada
Menys sort va tenir en el quadro femení Paula Badosa, que no va poder superar la dura prova que el sorteig li va oferir per a la segona ronda. Malgrat la seva traça en els moments inicials del partit i la seva rebel·lió per aferrar-se al final del segon set, l’espanyola va acabar sucumbint davant el favoritisme d’una Coco Gauff (6-4 i 7-6) que, un dia més, va brillar amb arguments més que suficients per presentar candidatura a un títol que ja va aixecar el 2023.
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Mor un ciclista en un accident a Cabanelles
- Rescaten un excursionista severament indisposat en una ruta a Queralbs
- Cárcel: “Jo volia quedar-me amb tota la plantilla sabent que, d’entrada, no se’n volia quedar cap”
- Els quatre restaurants més populars de Girona per a la tornada a la rutina