Alexia dona impuls a la lliga anglesa
La competició, que ahir va obrir la nova temporada, consolida un projecte que presumeix d’un creixement d’audiència, de negoci i de grans estadis, i que ha atret diverses estrelles, cap com l’excapitana del Barça.
Laia Bonals
Anglaterra s’ha convertit en el model a seguir. La lliga, que ha passat per un procés de professionalització que en certs moments ha sigut dolorós, viurà la seva catarsi en la temporada que va començar ahir amb el triomf del London City, el nou equip d’Alexia Putellas, contra el Manchester United (2-1). Després de molts anys de feina, es podran collir els fruits i disfrutar d’un dels productes més atractius del món. Una competició de 12 equips, altament competitiva, que aquest estiu s’ha convertit en la destinació d’estrelles mundials com Alexia, Mapi León o Ona Batlle.
No és casualitat que la lliga anglesa s’estigui consagrant com la millor d’Europa. El primer gran impuls va arribar el 2019, quan Barclays es va convertir en patrocinador principal. El focus es va posar en el negoci: més patrocinadors, televisió, inversió privada i l’arribada de les primeres jugadores internacionals. Va complir els tres manaments per a un creixement responsable: atraure talent mundial, augmentar audiències i aconseguir més sostenibilitat econòmica.
Creixement de seguidors
Si amb això la Women’s Super League començava a créixer, el pas definitiu va ser el 2022, quan la selecció anglesa va guanyar l’Eurocopa disputada al seu país. Això va reafirmar no només el projecte, sinó la inversió, i va servir com a crida perquè més empreses i organitzacions volguessin formar-ne part.
Un altre element clau per comprendre per què el creixement de la WSL és tan bèstia són els estadis. En els primers anys, molts partits es disputaven en recintes petits i davant d’uns quants milers de persones. Amb el creixement de la competició, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United i altres clubs van començar a portar partits femenins als seus grans estadis. Molts s’hi quedaran ja tota la temporada actual, en la Lliga i en la Champions.
Durant la temporada passada, la mitjana per partit va ser de 6.872 persones, amb una assistència acumulada de 852.231. El rècord va ser de 56.537 espectadors a l’Arsenal-Chelsea (1-1) del 8 de novembre del 2025. Una fita que cada temporada es veu millorat.
Però no només ha crescut l’assistència als camps, sinó també la gent que no vol perdre’s el partit des de casa. La WSL té un contracte televisiu de 65 milions de lliures (uns 75 milions d’euros) durant cinc anys amb Sky Sports i BBC. Els partits que no són adquirits per les dues cadenes s’emeten gratuïtament a YouTube. Segons dades recents, les visualitzacions van passar de 2,4 milions a 39,6 milions en una sola temporada, i aproximadament tres de cada quatre espectadors són de fora del Regne Unit.
La nova temporada compta amb un al·licient afegit: Alexia Putellas. La reina ha arribat a la lliga anglesa com un tipus de segell d’or en la seva evolució. La seva incorporació al London City Lionesses ja va deixar una primera fita: un sold out vertiginós per veure el seu debut d’ahir, en el qual va jugar 82 minuts en el triomf del seu equip amb gols d’Olme en pròpia porteria i Van de Donk. "El nostre exhauriment més ràpid de la història i un rècord en vendes d’entrades per a un partit", clamava el compte oficial del club propietat de Michelle Kang.
L’aterratge de jugadores a la lliga anglesa aquest estiu ha sigut de rècord. Des d’Espanya s’ha viscut un èxode a la recerca de competitivitat i de més recursos. Si aquesta tendència va començar el 2024 (tot i que jugadores com Vicky Losada i Jana Fernández ho van provar abans), aquest estiu ha tingut el seu punt culminant amb l’arribada de Putellas.
L’eterna capitana del Barça va fitxar pel London City juntament amb Mapi. Tot això mentre Ona Batlle i Misa Rodríguez van firmar per l’Arsenal, Natalia Ramos pel Liverpool o Andrea Medina pel United. Fins aquest moment, una desena de futbolistes han deixat Espanya per fitxar per un equip anglès. L’altra gran lliga, als Estats Units, també ha sigut la destinació de moltes jugadores.
El 2011, vuit equips van començar una lliga d’estiu experimental. Quinze anys després, la Women’s Super League ja és una competició professional, que està internacionalitzada i compta amb grans estadis, contractes televisius i milions de lliures d’ingressos.
L’estrella llança el seu canal: ElevenTV
Alexia Putellas va fer un pas més en el seu compromís amb el creixement global del futbol femení amb el llançament d’ElevenTV, un canal de YouTube creat per retransmetre un partit de la Superlliga Femenina (WSL) per jornada a Espanya, cosa que permetrà al públic accedir a una de les competicions més importants del futbol femení internacional.El canal de YouTube combinarà retransmissions en directe, entrevistes exclusives, anàlisis de partits, cobertura de competicions, reportatges especials i formats originals, juntament amb continguts que explorin les històries personals i professionals dels seus protagonistes, centrant-se en el lideratge femení, la superació de l’adversitat, el benestar i la pròxima generació de futbolistes.
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